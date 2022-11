Європарламент погодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму

Росію можуть визнати державою-спонсором тероризму. У Європарламенті погодили відповідний текст резолюції. Таку заяву зробив у Twitter депутат Європарламенту та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

За його словами, після чотирьох годин переговорів між політичними групами Європарламенту було досягнуто домовленості щодо тексту резолюції.

Основним пунктом резолюції, за його словами, буде те, що «Європейський парламент визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму».

After 4 hours of negotiations between the political groups of the EP, the agreement on the text was achieved.



The main line is:



“European Parliament /…/

⁃recognises Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism”.