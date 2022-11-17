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Європарламент погодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму

Юрій Лящук
glavcom.ua
Європарламент погодив текст резолюції про визнання Росії спонсором тероризму
Росія застосовує засоби тероризму
фото з відкритих джерел

Між політичними групами Європарламенту було досягнуто домовленості щодо тексту резолюції

Росію можуть визнати державою-спонсором тероризму. У Європарламенті погодили відповідний текст резолюції. Таку заяву зробив у Twitter депутат Європарламенту та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс.

За його словами, після чотирьох годин переговорів між політичними групами Європарламенту було досягнуто домовленості щодо тексту резолюції.

Основним пунктом резолюції, за його словами, буде те, що «Європейський парламент визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму».

Нагадаємо, українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.

Росія також здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

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Теги: тероризм війна Європарламент росія

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