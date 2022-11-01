Вивезли цінності та експонати. Рашисти пограбували художній музей у Херсоні (відео)

Працівників музею окупанти два тижні тому відправили додому

Російські загарбники пограбували Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка, вони вивезли цінності та експонати. Про це повідомив краєзнавець Сергій Дяченко у коментарі «Суспільному».

Він розповів, що в телеграмі очевидці виставили відео, на якому видно, що біля воріт музею стоїть фура. Пізніше відео в себе на сторінці у Facebook опублікував журналіст Іван Антипенко.

«Росіяни грабують Херсонський обласний художній музей», – написав він.

Дяченко зазначив, що іншого місця, крім того, що на відео, для завантаження музейних цінностей насправді немає. «Маємо наказ окупаційної влади про вивезення музеїв, архівів і вуличних скульптур. Ми знаємо, що скульптури вивезли, і архіви вивезли. Але музейні цінності, особливо зрозумілими й легкими для вивозу є саме колекції художнього музею – значно цінніші за ті скульптури. Отже, ніхто не сумнівається у тому, що унікальні експонати музеїв будуть вивезені рано чи пізно», – зазначив Дяченко.

Працівники музею розповіли, що всіх, хто залишався у закладі, два тижні тому відправили додому і заборонили виходити на роботу. Там залишались, лише довірені особи. Тому дізнатись, які цінності і колекції вивезли з музею російські окупанти наразі неможливо.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація в захопленому Росією Криму розпочала підготовку до евакуації розташованих на півострові музеїв. Пріоритет віддається найціннішим експонатам.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вивезли всі цінні експонати з музеїв Маріуполя.