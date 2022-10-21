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Воллес підтримує Джонсона як кандидата на посаду прем'єра Британії  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Воллес підтримує Джонсона як кандидата на посаду прем'єра Британії  
Міністр оборони відмовився від боротьби 
фото з відкритих джерел

Друга України називають лідером передвиборчої гонки 

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес відмовився боротися за посаду прем'єр-міністра, але дав зрозуміти, що підтримає кандидатуру Бориса Джонсона. Про це повідомляє Sky News. За словами Воллеса, він не висуватиме свою кандидатуру.

«Що стосується мене, я відчуваю, що можу принести максимальну користь у забезпеченні безпеки людей в обороні, будучи міністром оборони. Це робота, яку я робив, і це робота, яку я маю намір продовжувати робити. Тому я не збираюся балотуватися на посаду прем'єр-міністра», – зазначив Воллес. 

Він також наголосив, що на даний момент схиляється до підтримки Бориса Джонсона. Зазначимо, Воллес став другим чинним міністром, який висловився за повернення колишнього лідера Консервативної партії.

Нагадаємо, наразі в гонці за прем'єрське крісло окреслилися два лідери – це Джонсон і колишній міністр фінансів у його кабінеті Ріші Сунак. Кандидати намагаються заручитися підтримкою максимальної кількості консерваторів. 

Напередодні стало відомо, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуне свою кандидатуру на наступних виборах очільника британського уряду на тлі відставки Ліз Трасс, яка обіймала посаду протягом 44 днів. До моменту обрання нового прем’єра Трасс продовжуватиме виконувати свою обов'язки.

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Теги: Велика Британія робота партії міністр

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