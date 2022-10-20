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Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони

Міністр оборони Велика Британія готує новий пакет військової допомоги для ЗСУ на зимовий період. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад, повідомляє «Європейська правда».

«Підтримка України залишається головним пріоритетом міністерства оборони. Ми допомагаємо Україні поповнювати запаси для продовження боротьби. Оскільки наближається зима, ми розробляємо пакет для підтримки України в цю пору року, до якого зокрема увійдуть 25 тисяч комплектів зимової форми. Так вони (українці) будуть більш ефективними на полі бою, ніж погано підготовлені, погано готові й погано озброєні російські колеги», – сказав Воллес.

Під час доповіді глава британського міноборони додав, що Лондон продовжить надавати Україні ракети для систем протиповітряної оборони «у світлі триваючих і невибіркових атак на цивільну інфраструктуру».

«Ми пишаємося, що є другим найбільшим донором військової допомоги Україні. Минулого тижня я оголосив, що Британія передасть Україні додаткові ракети для систем ППО для захисту від російських ударів. Ми продовжуємо постачати обладнання високого рівня для радіоелектронної боротьби, яке надає додатковий рівень захисту проти далекобійних дронів і ракет», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс йде з посади лідера Консервативної партії. 

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Теги: Лондон міністр Міноборони українці Велика Британія допомога ЗСУ війна

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