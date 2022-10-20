Відставка Трасс: стало відомо, коли Британія обиратиме нового прем'єра

До моменту обрання нового прем’єра Трасс продовжуватиме виконувати свою обов'язки

Нового лідера Консервативної партії Великої Британії обиратимуть вже наступного тижня. Про це повідомила Ліз Трасс, яка сьогодні подала у відставку з посади прем’єр-міністра.

До моменту обрання нового лідера Британії Трасс продовжуватиме виконувати свою обов'язки.

Як повідомлялося, сьогодні прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявила, що йде з посади лідера Консервативної партії. Трасс пробула на посаді 45 днів.

Трасс пояснила свою відставку тим, що вона не може виконати повноваження, на які її обрала Консервативна партія.

Як відомо, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офіційно оголосили переможницею виборчих перегонів.

Також Ліз Трасс обіцяла збільшувати допомогу Україні після кожного ракетного обстрілу росіянами українських міст.

Нагадаємо, що Ліз Трасс у Консервативній партії пані Трасс вважалася однією з фаворитів у боротьбі не лише за посаду прем’єра. З 2015 по 2021 рік обіймала посади міністра довкілля та сільського господарства, міністра юстиції та лорда-канцлера, головного секретаря державної скарбниці, міністра зовнішньої торгівлі та міністра у справах жінок та рівності. У 2021 році Ліз Трасс була призначена міністеркою закордонних справ у другому уряді Бориса Джонсона. Протягом свого перебування на посаді голови британського МЗС Ліз Трасс, як і Борис Джонсон, послідовно висловлювала чітку проукраїнської позиції, засуджуючи російську агресію в Україні.