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На тлі поразки у Херсоні Путін може скасувати традиційну пресконференцію

Надія Клочко
glavcom.ua
На тлі поразки у Херсоні Путін може скасувати традиційну пресконференцію
Путін з 2012 року проводить велику пресконференцію щороку у грудні
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, підготовка до традиційної великої пресконференції російського диктатора наразі не ведеться

Щорічна велика пресконференція президента держави-агресорки Володимира Путіна вочевидь не відбудеться цього року, оскільки досі немає рішення про те, чи проводити її до кінця року. Про це повідомляє РБК з посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила щороку в грудні. Також наразі немає остаточного рішення і про те, чи проводити цього року пряму лінію.

За словами двох інших знайомих з обговоренням питання співрозмовників видання, підготовка до заходу наразі ще не ведеться.

Одне з джерел каже, що під час ухвалення остаточного рішення враховуватимуть, зокрема, ситуацію на війні.

У контексті невизначеності щодо пресконференції Путіна російське видання зазначило, що 9 листопада військове командування РФ ухвалило рішення про відведення військ з Херсона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії. 

До слова, сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона. Очільник України зустрівся з українськими військовими. 

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Теги: росія війна путін

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