Сьогодні відбудуться мирні перемовини України та РФ. Які прогнози робить турецька преса

Турецькі журналісти відкривають деякі деталі сьогоднішніх перемовин української та української делегацій

З наближенням переговорів, які можуть стануть поворотним моментом у війні між Україною та Росією, погляд усього світу звернений до Стамбула. Турецькі ЗМІ ще до перемовин навипередки роблять прогнози того, як і про що саме говоритимуть делегації. «Главком» зібрав найцікавіші позиції турецьких журналістів.

«Стамбул, центр вирішення глобальних криз під керівництвом президента Реджепа Таїпа Ердогана, готовий прийняти історичну подію, яка припинить війну між Україною та Росією. Поки вся увага світу сьогодні прикута до цього, Кремль оголосив, що президент Росії Путін не приїде до Стамбула для переговорів з Україною», – пишуть журналісти.

Хоча президент Реджеп Таїп Ердоган, один з небагатьох лідерів, який може зустрітися з обома сторонами, продовжує пропонувати свою організацію та посередництво в мирних переговорах, дипломатія знову набрала обертів після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів», – йдеться у статті.

Переговори між Росією та Україною, заплановані на 15 травня у Стамбулі, стануть продовженням переговорів, які залишилися незавершеними у 2022 році. Хоча Москва хоче почати «не з нуля, а з того місця, де вона зупинилася».

«Між сторонами існує глибока прірва напередодні переговорів, запланованих на 15 травня у Стамбулі. Москва готова повернутися за стіл переговорів, але хоче оновити попередні домовленості. Київ, навпаки, висуває 30-денне припинення вогню як передумову. Хоча європейські країни підтримують прохання України, позиція Трампа створює інший дипломатичний баланс», – зазначають журналісти.

Також у матеріалі наведена позиція МЗС Туреччини. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що докладаються значні зусилля для об'єднання сторін на спільній основі. Фідан сказав: «Українська сторона каже спочатку про припинення вогню, а потім про переговори. Росія каже, що спочатку про переговори, а потім про припинення вогню. Ми хочемо, щоб сторони об’єдналися та встановили припинення вогню». Він додав, що посередницькі зусилля тривають.

«Представники Росії та України зустрінуться сьогодні на саміті у Стамбулі. Очікувалося, що зустріч змінить хід війни, яка триває вже понад три роки, але той факт, що Путіна не буде у складі делегації, знизив очікування. Сьогоднішні переговори заплановано провести в бюро праці палацу Долмабахче в Стамбулі. Державний секретар США Марко Рубіо та представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф мають прибути до Стамбула після першого раунду переговорів», – пишуть журналісти.

«Сьогодні вся увага буде прикута до Туреччини через мирні переговори у російсько-українській війні, яка триває вже понад три роки. Після пропозиції президента Росії Володимира Путіна «відновити прямі переговори з Україною в Стамбулі» ввечері 10 травня, сьогодні в Стамбулі відбудуться зустрічі російської та української делегацій.

Коли Володимир Зеленський запросив президента РФ зустрітися в Туреччині, відповідь на питання «Чи дійсно братиме Путін участь у переговорах?» не була зрозуміла до останнього моменту. Коли була ймовірність участі Путіна в переговорах, президент США Дональд Трамп також заявив, що може приїхати до Стамбула. Пізніше стало відомо, що переговори розпочнуться о 10:00 і будуть закритими для преси», – зазначають турецькі представники ЗМІ.

Нагадаємо, «Главком» раніше зібрав усе що відомо про перемовини України та Росії на цю хвилину в одному матеріалі.