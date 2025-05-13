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Президент розповів, про що говоритиме з Путіним у Туреччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент розповів, про що говоритиме з Путіним у Туреччині
Зеленський наголосив, що Путін боїться прямих перемовин з ним
скріншот з відео

За словами українського лідера, лише Путін може забезпечити безумовне припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський говоритиме з російським диктатором Володимиром Путіним про 30-денне припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію президента.

Глава нашої держави наголосив, що безумовне припинення вогню не може забезпечити будь-яка людина з боку РФ, окрім Путіна.

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«Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один – це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні, і згідно з досвідом усіх цих днів, місяців, не може забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна», – каже він.

Зеленський пояснив, що якщо зустрічі з Путіним не буде – результату теж не буде, оскільки «все зайшло вже достатньо далеко». Президент додав, що відсутність глави Кремля на переговорах стане фінальною точкою того, що він не готовий до закінчення війни. Тоді, за словами президента, західні союзники та партнери мають реалізувати свої обіцянки щодо санкцій.

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Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ.

Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

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Водночас, за даними російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі в четвер, 15 травня. Однак поки що більше нічого з цього приводу Кремль коментувати не збирається.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що Україна разом зі партнерами дотримуються єдиної позиції: спершу має бути припинення вогню, а вже потім можливі переговори, адже Росія може використати перемовини як інструмент маніпуляцій.

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Теги: Володимир Зеленський путін переговори перемир'я Туреччина

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