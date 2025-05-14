Зеленський призначив посла України в Туреччині

Наріман Джелял є першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу з 2013 року

Президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Туреччині Нарімана Джеляла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента.

«Призначити Джеляла Нарімана Енверовича надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці», – йдеться в документі.

Три роки тому, у вересні, було заарештовано п'ятьох кримських татар: Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова, братів Азіза й Асана Ахтемових, Шевкета Усеїнова. Це відбулося після проведення Кримської платформи в Києві, яка стала головною причиною арешту й подальших подій.

Так звані російські суди потребували зовнішнього виправдання, вигідного для їхніх інформаційних матеріалів, і вигадали диверсію – підрив газопроводу в селі Перевальне. Пізніше відбувся розгляд цієї справи. Вирок Нарімана – 17 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 700 тис. рублів штрафу і півтора року обмеження свободи пересування. Джеляла довгий час утримували в Криму, у СІЗО № 1 і СІЗО № 2, тягнулося ознайомлення зі справою, апеляція, й аж восени 2023 року його етапували в Росію.

Вже 28 червня 2024 року до України з російського полону вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу. Згодом президент України зустрівся з Джелялом. Президент зауважив, що стежив за долею заступника голови Меджлісу у неволі та весь цей час підтримував контакт із його родиною.

20 грудня того ж року президент Володимир Зеленський погодив призначення понад 30 послів України за кордоном. Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній в’язень Кремля, мав стати послом у Туреччині.

До слова, країни-учасниці Глобального саміту миру розробили новий механізм повернення українців з Росії.