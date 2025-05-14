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Чи поїде Путін на мирні переговори до Туреччини: відповідь Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Чи поїде Путін на мирні переговори до Туреччини: відповідь Трампа
Трамп не знає, чи буде Путін присутній, «якщо мене там не буде»
фото: reuters

Американський лідер досі не виключає своєї участі у перемовинах

Президент США Дональд Трамп не знає, чи з'явиться диктатор РФ Володимир Путін на мирних переговорах у Стамбулі. Як передає «Главком», про це він сказав журналістам під час свого перельоту з Ер-Ріяда до Дохи, повідомляють Sky News та BBC

Своєї ж власної участі американський лідер досі не виключає. Він сказав, що не знає, чи буде Путін присутній, «якщо мене там не буде».

«Я знаю, що він хотів би, щоб я там був, і це можливо. Якби ми могли покласти край війні, я б про це думав», – сказав президент США.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що склад російської делегації на переговори у Стамбулі буде озвучено, коли надійде вказівка від Володимира Путіна.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський буде 15 травня у Туреччині для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним: глава України погодився на проведення переговорів із РФ.

Також Зеленський планує зустрітися з турецьким лідером Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може поїхати на зустріч України та Росії у Стамбулі. Американський лідер стверджує, що існує ймовірність його візиту до Туреччини, однак лише, якщо він вважатиме, що існує шанс досягти результату. Трамп наголосив, що зустріч між Росією та Україною у четвер, 15 травня, є «дуже важливою». «Я думаю, що із цієї зустрічі можуть вийти хороші речі», – каже він.

Президент США вважає, що Росія погодиться на 30-денне перемирʼя, яке пропонує Україна та західні лідери. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність американського лідера Дональда Трампа на переговорах у Стамбулі є «правильною ідеєю».

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Водночас, за даними російських ЗМІ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров очолить російську делегацію на переговорах у Стамбулі 15 травня. Також до делегації увійде помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися у Стамбулі в четвер, 15 травня. Однак поки що більше нічого з цього приводу Кремль коментувати не збирається.

Варто зазначити, що Російська Федерація проігнорувала пропозицію повного та тривалого припинення вогню з 12 травня. Окупанти продовжують атакувати українські позиції вздовж усієї лінії фронту.

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Теги: переговори перемир'я Дональд Трамп путін

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