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У Стамбулі розпочинаються перемовини Росії та України: що відомо станом на ранок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Стамбулі розпочинаються перемовини Росії та України: що відомо станом на ранок
До зустічі делегацій України та Росії у Стамбулі привернута максимальна увага
колаж: ahaber.com.tr

Сьогодні о 10 ранку розпочнуться перемовини делегацій України та Росії в Стамбулі

Увага всього світу прикута до мирного саміту Україна-Росія, який відбудеться сьогодні у Стамбулі. Згідно із заявою Кремля, диктатора Володимира Путіна не буде у складі російської делегації. Очікувалося, що в рамках саміту Путін зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп не поїде до Стамбула, хоча напередодні він заявляв про таку можливість. Про це пише «Главком».

Українська позиція у перемовинах

Президент Володимир Зеленський напередодні ввечері заявив, що готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині.

«Ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найсильнішим аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується», – сказав він.

Як відомо, президент України сьогодні, 15 травня, відвідає Туреччину, де в Анкарі планує також зустрітись з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Напередодні стало відомо, хто з України полетить до Стамбула на переговори з російською стороною.

Повідомляється, що до Туреччини планують поїхати керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже у Туреччині.

Перемовини України та Росії в Стамбулі почнуться о 10 ранку. Локацію перемовин у Стамбулі ЗМІ та офіційні особи досі не повідомляють з міркувань безпеки.

Хто буде з росіян?

Склад російської делегації став відомим напередодні лише близько 23.00 за Москвою: її очолить помічник президента Володимир Мединський, який уже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.

У складі делегації заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін, начальник Головного управління Генштабу ЗС РФ Ігор Костюков, заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Згідно з розпорядженням російського диктатора, для переговорів також затверджено групу експертів, до неї увійшли перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу ЗС РФ Олександр Зорін, заступник начальника управління президента з державної політики в гуманітарній сфері Олена Подобрєєвська, директор Другого департаменту країн СНД МЗС Росії Олексій Поліщук.

Американська сторона 

Напередодні надійшли звістки про те, що до Туреччини їдуть держсекретар США Марко Рубіо, а також спецпредставник президента США Стівен Кітсланф і американський спеціаліст США Стівен Кітсланф.

А от президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини на перемовини України та Росії. Хоча раніше Трамп також натякнув, що відвідає переговори, якщо йому буде зручний графік.

Згодом МЗС України повідомило, що у Анталії Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом. Політики скоординувати позиції протягом цього «критично важливого тижня».

Глава МЗС України Сибіга вже провів зустріч із державним секретарем США Рубіо та сенатором Гремом в Анталії
Глава МЗС України Сибіга вже провів зустріч із державним секретарем США Рубіо та сенатором Гремом в Анталії
фото: МЗС України

До слова, президент України Володимир Зеленський призначив послом України в Туреччині Нарімана Джеляла.

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Теги: Туреччина Андрій Сибіга Україна Володимир Зеленський Стамбул Дональд Трамп путін США росія Марко Рубіо переговори

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