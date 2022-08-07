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Загострення на Близькому Сході: ЗМІ повідомили про перші результати перемовин

Надія Клочко
glavcom.ua
Загострення на Близькому Сході: ЗМІ повідомили про перші результати перемовин
«Ісламський джихад» випустив понад 100 ракет, Ізраїль завдав удару у відповідь
фото: Reuters

Єгипетські посередники у переговорах наразі чекають відповіді від Палестини

Ізраїль погодився на умови перемир'я, запропоновані посередниками із Єгипту в секторі Гази. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, наразі очікується відповідь палестинської сторони.

«Джерело в Єгипті стверджує, що Ізраїль погодився на запропоноване перемир'я в Газі, Каїр домагається відповіді Палестини», – йдеться в повідомленні.

Єгипетські посередники запропонували перемир’я в Газі, яке набуде чинності о 19:00 за Гринвічем (22 година за Києвом) у неділю.

Від Ізраїлю чи палестинських бойовиків не було негайного підтвердження. З п'ятниці сторони ведуть перестрілку на кордоні з Газою.

Нагадаємо, уночі 6 серпня палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені понад 100 ракет. Ізраїль завдав удару у відповідь. Внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю загинуло близько 30 палестинців. 

Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та терористичною організацією «Ісламський джихад», утім останні відмовилися і мають намір продовжити удари. 

Також 5 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що у Газі внаслідок удару армії оборони Ізраїлю був ліквідований один із лідерів терористичної організації «Ісламський джихад».

Додамо, що Ізраїль відкрив бомбосховища та планує мобілізувати 25 тис. резервістів.

Теги: Єгипет Сектор Гази Ізраїль

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