Загострення на Близькому Сході: ЗМІ повідомили про перші результати перемовин
Єгипетські посередники у переговорах наразі чекають відповіді від Палестини
Ізраїль погодився на умови перемир'я, запропоновані посередниками із Єгипту в секторі Гази. Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, наразі очікується відповідь палестинської сторони.
«Джерело в Єгипті стверджує, що Ізраїль погодився на запропоноване перемир'я в Газі, Каїр домагається відповіді Палестини», – йдеться в повідомленні.
Єгипетські посередники запропонували перемир’я в Газі, яке набуде чинності о 19:00 за Гринвічем (22 година за Києвом) у неділю.
Від Ізраїлю чи палестинських бойовиків не було негайного підтвердження. З п'ятниці сторони ведуть перестрілку на кордоні з Газою.
Нагадаємо, уночі 6 серпня палестинське терористичне угруповання «Ісламський джихад» обстріляло Ізраїль. По території цієї країни були випущені понад 100 ракет. Ізраїль завдав удару у відповідь. Внаслідок обстрілів з боку Ізраїлю загинуло близько 30 палестинців.
Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та терористичною організацією «Ісламський джихад», утім останні відмовилися і мають намір продовжити удари.
Також 5 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили, що у Газі внаслідок удару армії оборони Ізраїлю був ліквідований один із лідерів терористичної організації «Ісламський джихад».
Додамо, що Ізраїль відкрив бомбосховища та планує мобілізувати 25 тис. резервістів.
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