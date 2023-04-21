Головна Світ Політика
search button user button menu button

Засідання «Рамштайні»: глава Пентагону озвучив ключові питання зустрічі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засідання «Рамштайні»: глава Пентагону озвучив ключові питання зустрічі
фото з відкритих джерел

Партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно

Учасник зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» обговорять три ключові питання. Йдеться про ППО, боєприпаси та засоби підтримки. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін.

«Зараз на сьогоднішній зустрічі Контактної групи ми зосередимося на трьох ключових сферах: ППО, боєприпаси та засоби підтримки», - сказав Остін перед засіданням.

Він наголосив, що Україна терміново потребує допомоги союзників, аби захистити своїх громадян, інфраструктуру та війська від ракетної загрози Росії.  «Ми також почуємо оновлену інформацію про наш прогрес у довгостроковій перспективі підтримки українського обладнання. Ми всі знаємо, що поставлено на карту», – акцентував Остін.

Глава Пентагону нагадав, що загалом учасники цієї Контактної групи надали Україні допомоги на суму понад 55 мільярдів доларів, що в десять разів більше з моменту першої зустрічі.

«На початку цього тижня, США оголосили про новий пакет допомоги Україні вартістю 325 мільйонів доларів. Ми вже надали Україні понад 35 мільярдів доларів на безпекову допомогу з початку повномасштабного вторгнення Росії. У цей останній пакет ми включили більше боєприпасів для HIMARS, додаткові 155-міліметрові та 105-міліметрові артилерійські снаряди, а також важливі засоби боротьби з бронею», – розповів Остін.

Своєю чергою він наголосив, що партнери будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.  «Ми відкидаємо похмуре бачення Путіним світу, де тирани нападають на своїх мирних сусідів і намагаються нав’язати самопроголошені сфери впливу під дулом зброї. Разом ми подбаємо про те, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб жити у волі», – додав Остін.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 21 квітня, зустрілися перед засіданням Контактної групи, яке проходить на авіабазі «Рамштайн».

 

Теги: Пентагон США військова техніка війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Засідання «Рамштайні»: глава Пентагону озвучив ключові питання зустрічі
Засідання «Рамштайні»: глава Пентагону озвучив ключові питання зустрічі
Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО – Столтенберг
Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО – Столтенберг
Засідання «Рамштайн-11»: Резніков поспілкувався з Остіном перед зустріччю Контактної групи
Засідання «Рамштайн-11»: Резніков поспілкувався з Остіном перед зустріччю Контактної групи
Статус ядерної держави: КНДР зробила заяву
Статус ядерної держави: КНДР зробила заяву
Вибори у США: стало відомо, коли Байден оголосить про переобрання на другий термін
Вибори у США: стало відомо, коли Байден оголосить про переобрання на другий термін
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
30K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
21K
Викрадення Ірини Білик
13K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8807
Затримання палкої захисниці УПЦ МП Кохановської: з’явилося відео
5965
За 300 карасів та пліток пів мільйона штрафу. На Київщині спіймано нахабного рибалку (фото)

Новини

Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
19 квiтня, 01:12

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту