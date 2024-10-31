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Зеленський: Україна просила Польщу захистити Стрий, але безуспішно

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський: Україна просила Польщу захистити Стрий, але безуспішно
Україна просила Польщу захистити газосховище на заході країни
фото: Офіс президента України

Київ закликав Варшаву збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі

Україна просила Польщу захистити місто Стрий у Львівській області, де розташовані газосховища або ж передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Але ні того, ні іншого союзники наразі не зробили. Про це завив президент Володимир Зеленський на пресконференції на Закарпатті.

«З Польщею у нас добросусідські відносини. Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховища, країна від цього газопостачання залежить, життя наше», – пояснив глава держави.

Із таким проханням Україна звернулася до Польщі, оскільки не має достатньої кількості систем, щоб захистити газосховище самостійно.

«Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримає», – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що після цього домовився з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає поліцейську місію. «Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що в них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів», – пояснив український лідер.

Утім, Польща літаки так і не надала.

«Ми домовилися про це (про поліцейську місію, – «Главком»). І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали, так ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили, так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні і будуть збивати», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, Польща повідомила, що готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки. 

До слова, ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич заявляв, що польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно на початку 2025 року. Однак це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35. 

До слова, у 2023 році Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29.

Теги: Володимир Зеленський Польща Україна винищувач

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