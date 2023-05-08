Стало відомо, скільки Міг-29 Польща передала Україні

Подробиці доставки літаків в Україну невідомі

Польща передала Україні 10 винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати в рамках військової допомоги. Про це заявив заявив міністр оборони країни Маріуш Блащак, передає журналіст Якуб Павловський.

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«Польща надала Україні 10 винищувачів МіГ-29», – навів журналіст слова польського чиновника.

При цьому Блащак не розкрив детальніші подробиці доставки літаків в Україну.

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Раніше Польща заявила, що виступає проти імпорту російських сільськогосподарських товарів до ЄС.

МЗС Польщі пояснило, чому не відкликає своїх дипломатів із Москви.

Глава правлячої партії Польщі розповів, як може завершитися війна в Україні.

До слова, раніше Кулеба повідомив, від чого залежить рішення союзників щодо передачі винищувачів Україні.