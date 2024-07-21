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Коли польські МіГ-29 можуть бути в Україні: ексміністр оборони Польщі відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Коли польські МіГ-29 можуть бути в Україні: ексміністр оборони Польщі відповів
Літак МіГ-29
фото з відкритих джерел

Януш Онишкевич оцінив нещодавно підписану безпекову угоду між Україною і Польщею

Польські літаки МіГ-29 можуть з'явитися в Україні приблизно через пів року. Однак це залежатиме від термінів їх заміни на нові американські F-35. Про це повідомив ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич у коментарі «Укрінформу».

«Передача Україні решти польських МіГ-29 залежатиме від графіку постачання до Польщі літаків F-35, які мають їх замінити. Думаю, що це може зайняти приблизно пів року», – спрогнозував польський ексміністр.

Також він оцінив підписану нещодавно у Варшаві безпекову угоду між Україною і Польщею. На його думку, вона є доброю, адже має «значне практичне і політичне значення».

Нагадаємо, що 8 липня у Варшаві президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Дональд Туск підписали безпекову угоду між Україною і Польщею. У ній, зокрема, передбачається «розгляд можливості передачі ескадрильї МіГ-29 без шкоди для безпеки Польщі та оперативних можливостей повітряних сил Польщі». Тоді під час пресконференції у Варшаві Зеленський підкреслював, що Україна дуже розраховує на ці пострадянські літаки, які модернізовано за стандартами НАТО. Водночас Туск зазначав, що він не знає точної дати їх передачі Україні, оскільки зараз вони ще виконують місії з чергування у повітряному просторі НАТО.

До слова, Нідерланд вже найближчим часом нададуть Україні винищувачі F-16.

Раніше повідомлялося, що низка західних літаків F-16, які Україна отримає від союзників, розташовуватиметься на закордонних базах. Причиною є намір убезпечити літаки від російських ударів. 

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Теги: Польща літак Україна винищувач

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