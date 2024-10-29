Польща готова передати Україні решту своїх МіГ-29: Дуда назвав умову

Варшава задекларувала готовність передати літаки Україні, але за умови гарантування безпеки повітряного простору союзниками

Польща готова передати Україні решту своїх МіГ-29 за умови, що союзники гарантуватимуть безпеку повітряного простору країни, поки Варшава не отримає нові літаки. Про це президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтервʼю радіо Zet.

Польський президент зазначив, що Варшава вже задекларувала готовність передати ці літаки, але за умови гарантування безпеки повітряного простору союзниками.

«Коли західні літаки, принаймні тимчасово, захищатимуть польське небо, і нам це буде гарантовано, а незабаром ми отримаємо літаки, на яких літатимуть наші пілоти, і це зміцнить нашу ситуацію», – підкреслив президент РП.

Стосовно твердження, що Польща у перші місяці війни передала Україні все, що могла передати, і «зараз Київ вже не рахується з Варшавою», Дуда відповів, що «в певному сенсі так є». Однак він зазначив, що не ображається на це, оскільки «політика полягає не в ображанні на когось, а на будуванні тактики подальших дій».

«Можна було сподіватися, що ця ситуація змінюватиметься таким чином, оскільки ми віддали те, що могли віддати – зробили швидко і те, що тоді було потрібно. І я вважаю, що це - велика гордість для Польщі. Але відтоді минуло два роки, і з прикрістю мушу сказати, що життя брутальне: Україна зараз мусить далі боротися, а ми не можемо передати великої кількості пострадянського озброєння, оскільки вже віддали, що могли», - наголосив він.

Водночас Дуда додав, що для нього «очевидно»: Польща не може передати Україні нове озброєння, яке купила за мільярди доларів у Південної Кореї, щоб зміцнити свою безпеку. «Відповідальний політик передати не може», – констатував Дуда.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.

До слова, у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща передала Україні понад 300 танків Т-72, PT-91, згодом також Leopard 2. Крім того, Польща передала Києву польські самохідні артилерійські установки Krab, частину літаків МіГ-29 та інше озброєння. Загалом, Варшава передала Києву не менше 45 пакетів військової допомоги на загальну суму понад $4 млрд.