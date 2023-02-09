Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський закликав світ до санкцій проти атомної, ракетної та дронової галузей РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Зеленський: «Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Хіба це нормально?»  

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз запровадити санкцій проти російської атомної, ракетної та дрової індустрії та частини ІТ-сектору. Про це глава держави заявив під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради.

«Вдумайтесь, Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Хіба це нормально? Вважаю, ні. Є кроки, які ще мають бути зроблені, приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста, адже російський ракетний терор буде загрозою, поки не буде знищено джерело такої загрози. Вірю, що є у вас, у Європі, така рішучість», – сказав Зеленський.

Водночас глава держави подякував Європі за економічну й енергетичну солідарність, за допомогу у збереженні фінансової і соціальної стабільності України, а також за вже введені санкційні пакети проти російської федерації.

«Чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Це шлях, який треба пройти повністю, ми ж можемо аналізувати, як ці санкції діють, щоб у них не було ані можливості, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни в Європі чи ще десь, чи на провокування будь-яких криз», – підкреслив Президент.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський приїхав до Європейської Ради на зустріч з лідерами країн ЄС. Там його зустрів голова Євроради Шарль Мішель

Читайте також: Виступ Зеленського в Європарламенті: повний текст 
Теги: Європейський союз президент Володимир Зеленський санкції росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський – Макрону та Шольцу: Зброя потрібна саме зараз
Зеленський – Макрону та Шольцу: Зброя потрібна саме зараз
Сьогодні, 02:13
Зеленський і Макрон разом відправилися в Брюссель на саміт ЄС (відео)
Зеленський і Макрон разом відправилися в Брюссель на саміт ЄС (відео)
Сьогодні, 11:01
Лідерів України та Франції зустріла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн
Зеленський прибув до Брюсселя
Сьогодні, 11:20

Політика

Зеленський закликав світ до санкцій проти атомної, ракетної та дронової галузей РФ
Зеленський закликав світ до санкцій проти атомної, ракетної та дронової галузей РФ
Після виступу Зеленського у Європарламенті заграв гімн України (відео)
Після виступу Зеленського у Європарламенті заграв гімн України (відео)
Північна Корея приголомшила кількістю ядерних ракет на параді (фото, відео)
Північна Корея приголомшила кількістю ядерних ракет на параді (фото, відео)
Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії
Роскомнадзор заблокував сайт онлайн-референдумів у Росії
Росія та Сирія намагаються використати трагедію з землетрусом – МЗС Німеччини
Росія та Сирія намагаються використати трагедію з землетрусом – МЗС Німеччини
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
17K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
17K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
17K
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
14K
Чому нас вчить кейс Арестовича?
13K
Окупанти розпочали великий наступ: ISW прогнозує контратаку ЗСУ

Новини

У Києві ДТП за участю «швидкої»: серед постраждалих немовля (фото)
Сьогодні, 15:40
Генштаб повідомив, що спричинює найбільші втрати на фронті
Сьогодні, 14:59
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала «ДНР»
Сьогодні, 14:20
Росія підготувала тисячі одиниць техніки для великого наступу – ЗМІ
Сьогодні, 07:27
На Донбасі окупанти наступають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:57
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
Сьогодні, 00:31

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту