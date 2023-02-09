Зеленський закликав світ до санкцій проти атомної, ракетної та дронової галузей РФ

Зеленський: «Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Хіба це нормально?»

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз запровадити санкцій проти російської атомної, ракетної та дрової індустрії та частини ІТ-сектору. Про це глава держави заявив під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради.

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«Вдумайтесь, Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Хіба це нормально? Вважаю, ні. Є кроки, які ще мають бути зроблені, приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста, адже російський ракетний терор буде загрозою, поки не буде знищено джерело такої загрози. Вірю, що є у вас, у Європі, така рішучість», – сказав Зеленський.

Водночас глава держави подякував Європі за економічну й енергетичну солідарність, за допомогу у збереженні фінансової і соціальної стабільності України, а також за вже введені санкційні пакети проти російської федерації.

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«Чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Це шлях, який треба пройти повністю, ми ж можемо аналізувати, як ці санкції діють, щоб у них не було ані можливості, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни в Європі чи ще десь, чи на провокування будь-яких криз», – підкреслив Президент.

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський приїхав до Європейської Ради на зустріч з лідерами країн ЄС. Там його зустрів голова Євроради Шарль Мішель