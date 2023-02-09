Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський – Макрону та Шольцу: Зброя потрібна саме зараз

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський – Макрону та Шольцу: Зброя потрібна саме зараз
фото: DW

Володимир Зеленський закликав лідерів Німеччини та Франції зміцнювати військову підтримку України

Україні потрібна зброя західних партнерів для того, щоб закінчити війну, яку розпочала РФ. Допомога від союзників необхідна саме зараз. Про це заявив Володиимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Франції Еммануелем Макроном і канцелером Німеччини Олафом Шольцем.

«Зараз у нас у всіх, і ми це як ніхто відчуваємо в Україні, у нас у всіх дуже мало часу. Я говорю не про сьогодні, я говорю про тижні та місяці, які у нас попереду. А отже - це про зброю, яка потрібна для миру, бо треба зупинити війну, яку розв'язала Росія», – виголосив український лідер.

Зеленський також додав, що Франція та Німеччина мають потенціал «змінити правила гри». За його словами, саме так мають виглядати нинішні переговори про військову допомогу.

«Все очевидно. Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильніша буде наша танкова коаліція, я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, тим швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир», – підкреслив він.

Глава держави впевнений, що Україна «вміє бути потужною та вдячною, а наші друзі вміють бути принциповими та сильними».

«Я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність - оборонну, політичну, санкційну. Тому я тут», – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією. Під час зустрічі Олаф Шольц та Еммануель Макрон підтвердили, що їхні країни продовжать підтримувати Україну.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії

Теги: Німеччина зброя Франція Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще кілька країн хочуть запозичити українську «Дію»
Ще кілька країн хочуть запозичити українську «Дію»
4 лютого, 15:36
Павло Розенко розповів, що не так із соціальним курсом держави
Ексміністр Розенко озвучив головні проблеми у соціальній політиці
Вчора, 19:05
Секретар РНБО: «Нам ніхто не забороняє знищувати російські цілі зброєю українського виробництва»
Україна має зброю, яка може знищувати цілі на території РФ – Данілов
7 лютого, 13:09

Політика

Зеленський – Макрону та Шольцу: Зброя потрібна саме зараз
Зеленський – Макрону та Шольцу: Зброя потрібна саме зараз
Прем'єр-міністерка Італії зустрінеться із Зеленським: стали відомі подробиці
Прем'єр-міністерка Італії зустрінеться із Зеленським: стали відомі подробиці
Відносини України та Великої Британії виходять на новий рівень: підписано історичний документ
Відносини України та Великої Британії виходять на новий рівень: підписано історичний документ
Зеленський прибув з візитом до Франції (відео)
Зеленський прибув з візитом до Франції (відео)
Міністр оборони Литви приїхав до України на зустріч із Резніковим
Міністр оборони Литви приїхав до України на зустріч із Резніковим
Саміт ЄС наближається: про що говоритимуть
Саміт ЄС наближається: про що говоритимуть

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Тривога кілька хвилин: Путін почув потужну промову Зеленського (мапа)
25K
Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
8865
Путін може втекти з Росії. Терорист Гіркін назвав умову
8195
Кім Чен Ин показав дружину та доньку: рідкісні фото
7341
Найважливіші уроки війни в Україні для американських генералів

Новини

У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
Сьогодні, 00:31
Зеленський у Лондоні та $400 млн допомоги від Швеції. Головне за 8 лютого
Вчора, 22:12
ДБР зловило на хабарі ексначальника митного поста «Чорноморськ-порт»
Вчора, 22:06
Міноборони удосконалить військово-лікарські комісії: п'ять напрямків
Вчора, 21:48
Винищувачі для України: Сунак натякнув на позитивні рішення
Вчора, 21:01
До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак
Вчора, 17:00

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту