Зеленський – Макрону та Шольцу: Зброя потрібна саме зараз

Володимир Зеленський закликав лідерів Німеччини та Франції зміцнювати військову підтримку України

Україні потрібна зброя західних партнерів для того, щоб закінчити війну, яку розпочала РФ. Допомога від союзників необхідна саме зараз. Про це заявив Володиимир Зеленський під час спільної пресконференції з главою Франції Еммануелем Макроном і канцелером Німеччини Олафом Шольцем.

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«Зараз у нас у всіх, і ми це як ніхто відчуваємо в Україні, у нас у всіх дуже мало часу. Я говорю не про сьогодні, я говорю про тижні та місяці, які у нас попереду. А отже - це про зброю, яка потрібна для миру, бо треба зупинити війну, яку розв'язала Росія», – виголосив український лідер.

Зеленський також додав, що Франція та Німеччина мають потенціал «змінити правила гри». За його словами, саме так мають виглядати нинішні переговори про військову допомогу.

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«Все очевидно. Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильніша буде наша танкова коаліція, я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, тим швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир», – підкреслив він.

Глава держави впевнений, що Україна «вміє бути потужною та вдячною, а наші друзі вміють бути принциповими та сильними».

«Я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність - оборонну, політичну, санкційну. Тому я тут», – резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією. Під час зустрічі Олаф Шольц та Еммануель Макрон підтвердили, що їхні країни продовжать підтримувати Україну.

До відома, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії.