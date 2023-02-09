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Зеленський і Макрон разом відправилися в Брюссель на саміт ЄС (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський і Макрон разом відправилися в Брюссель на саміт ЄС (відео)
скрін з відео

До Брюсселя президенти прибудуть близько 11:00 за київським часом

Президент України Володимир Зеленський та його французький колега Еманнуель Макрон вирушили на саміт у Брюсселі разом. 

За пресрелізом Єлисейського палацу, о 8:30 за місцевим часом вони вилетіли з Парижа з авіабази Віллакубле (9:30 за київським часом). До Брюсселя вони мають прибути о 10:00 за паризьким часом.

Раніше Зеленський заявляв, що Макрон по-справжньому змінився.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії

Сьогодні Зеленський разом із Макроном вилетять до Брюсселя.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: Еммануель Макрон Володимир Зеленський Брюссель Франція Україна

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