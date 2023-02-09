Зеленський прибув до Брюсселя

Спочатку український президент виступить перед Європейським парламентом, а потім відвідає саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Брюсселя на саміті ЄС. Відомо, що глава дежави лелів разом із своїм французьким колегою Еманнуелем Макроном.

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Лідерів України та Франції зустріла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Спочатку український президент виступить перед Європейським парламентом, а потім відвідає саміт ЄС.

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Раніше Зеленський заявляв, що Макрон по-справжньому змінився.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії.

Сьогодні Зеленський разом із Макроном вилетять до Брюсселя.

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Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

До слова, раніше ЗМІ анонсували, чого очікувати від візиту Зеленського до Брюсселя.