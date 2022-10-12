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Жінка, яка залишила записку на могилі батьків Путіна, може сісти в тюрму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Жінка, яка залишила записку на могилі батьків Путіна, може сісти в тюрму
Невідомі залишили на місці поховання повідомлення у вигляді зауваження, записаного в шкільному щоденнику
фото з відкритих джерел

Справа проти Цибаньової порушена за статтею про осквернення місць поховань з мотивів політичної та ідеологічної ненависті

Проти 60-річної жительки Санкт-Петербурга Ірини Цибанєвої, яка залишила записку на могилі батьків російського диктатора Володимира Путіна, порушена кримінальна справа. Про це повідомляє спільна пресслужба судів Санкт-Петербурга.

Справа проти Цибаньової порушена за статтею про осквернення місць поховань з мотивів політичної та ідеологічної ненависті (п. б ч. 2 ст. 244 КК РФ). Максимальне покарання за цією статтею – п'ять років позбавлення волі.

Жінка, яка залишила записку на могилі батьків Путіна, може сісти в тюрму фото 1

Запобіжний захід для Цибанєвої поки не обрано - Приморський районний суд Санкт-Петербурга продовжив термін її тримання під вартою на 72 години для збору документів представниками захисту.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, син Цибанової Максим (включений до реєстру ЗМІ-«іноземних агентів»), не знав, що було в записці, залишеній на кладовищі, але мати сказала йому, що  там «побажання здохнути».

Могили батьків Путіна- Володимира Спиридоновича Путіна і Марії Іванівни Путіної (Шеломової), знаходяться на Серафимовському кладовищі в Санкт-Петербурзі. Вони померли в 1999 і 1998 роках відповідно.

Жінка, яка залишила записку на могилі батьків Путіна, може сісти в тюрму фото 2

В кінці вересня повідомлялося, що невідомі залишили на місці поховання повідомлення у вигляді зауваження, записаного в шкільному щоденнику. «Шановні батьки! Ваш син поводиться негарно! Він пропускає уроки історії, б'ється зі своїми однокласниками і погрожує підірвати всю школу. Вживайте заходів», – йдеться у повідомлення.

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Теги: путін батьки поховання

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