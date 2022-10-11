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Глава МАГАТЕ зустрівся з Путіним

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глава МАГАТЕ зустрівся з Путіним
фото з відкритих джерел

Гроссі планує цього тижня зустрітись із Зеленським

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сьогодні зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ.

«Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі сьогодні зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у рамках зусиль МАГАТЕ із запобігання ядерній аварії під час нинішнього військового конфлікту в Україні, підкресливши нагальну необхідність створення зони безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулого тижня Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, і вони знову планують зустрітися цього тижня.

Раніше повідомлялося, що росіяни відключили на Запорізькій АЕС всі шість енергоблоків.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Читайте також: Третій блекаут Запорізької АЕС. Що врятує світ від ядерної аварії?
Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС росія Україна путін війна

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