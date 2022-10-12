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ОДКБ розсипається. Соратник Зеленського розказав про ще одну ганебну поразку Путіна

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ОДКБ розсипається. Соратник Зеленського розказав про ще одну ганебну поразку Путіна
Мережко розказав про поразку Путіна на засіданні Шанхайської організації співробітництва
фото з відкритих джерел

 «Ми зруйнували міф про непереможність Росії»

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Мережко розповів, що Організація договору про колективну безпеку вже розвалюється. Про це Мережко розповів в інтерв'ю «Главкому».

Мережко розказав про поразку кремлівського диктатора Володимира Путіна на засіданні в Самарканді голів держав-членів Шанхайської організації співробітництва (субрегіональна міжурядова міжнародна організація, утворена 15 червня 2001 року в місті Шанхаї. До ШОС входять 8 країн-членів – Індія, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Російська Федерація, Таджикистан і Узбекистан, – ред.).

«Я отримав таку насолоду, коли побачив, як на засіданні в Самарканді голів держав-членів Шанхайської організації співробітництва всі лідери змусили Путіна чекати, хоча раніше це було просто неможливо уявити. На символічному політичному рівні виявилося, що його перестали поважати і боятися. Бо ми зруйнували міф про непереможність Росії і в інших країнах побачили, що не треба вже панькатися з цим диктатором», – зазначив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко.

 Нагадаємо, лідери Киргизстану, Туреччини, Азербайджану, Індії та Ірану не відмовили собі у задоволенні запізнитися на двосторонню зустріч із Путіним.  Російський диктатор осоромився під час цієї міжнародної зустрічі. У вітальному слові назвав Ердогана прем’єр-міністром.

«Багато з того, що робить Путін, – мавпування та дешевий плагіат. Той же ЕврАзЕС був мавпуванням Євросоюзу, а ОДКБ – це плагіат НАТО. Але країни, які входять до ОДКБ, мені здається, мріють втекти звідти, їх затримує лише страх перед Путіним. Ті ж казахи розуміють, що з ними буде, якщо вони будуть цілеспрямовано боротися за свою незалежність  і суверенітет. З’являться «зелені чоловічки», нові «ЛДНР» з «історичними російськими землями». Путін зробить все, щоб вони не втекли, але ці держави, хай і дрібними кроками, все одно будуть іти від Росії», – заявив нардеп.

Зазначимо, на засіданні у Самарканді ніхто не підтримав путінського мілітаризму. Ба більше, співрозмовники російського президента публічного говорили з ним про мир. Найбільші очікування були від його зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном – тим більше, що це перша така зустріч після початку масштабної війни проти України. Однак, незважаючи на всі люб’язності, якими супроводжували цю зустріч, жодних конкретних результатів у неї не було. 

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Теги: Білорусь Узбекистан Пакистан Таджикистан Індія Вірменія Киргизстан партії незалежність Казахстан путін росія суверенітет

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