ОДКБ розсипається. Соратник Зеленського розказав про ще одну ганебну поразку Путіна

«Ми зруйнували міф про непереможність Росії»

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп від партії «Слуга народу» Олександр Мережко розповів, що Організація договору про колективну безпеку вже розвалюється. Про це Мережко розповів в інтерв'ю «Главкому».

Мережко розказав про поразку кремлівського диктатора Володимира Путіна на засіданні в Самарканді голів держав-членів Шанхайської організації співробітництва (субрегіональна міжурядова міжнародна організація, утворена 15 червня 2001 року в місті Шанхаї. До ШОС входять 8 країн-членів – Індія, Казахстан, Киргизстан, Китайська Народна Республіка, Пакистан, Російська Федерація, Таджикистан і Узбекистан, – ред.).

«Я отримав таку насолоду, коли побачив, як на засіданні в Самарканді голів держав-членів Шанхайської організації співробітництва всі лідери змусили Путіна чекати, хоча раніше це було просто неможливо уявити. На символічному політичному рівні виявилося, що його перестали поважати і боятися. Бо ми зруйнували міф про непереможність Росії і в інших країнах побачили, що не треба вже панькатися з цим диктатором», – зазначив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Мережко.

Нагадаємо, лідери Киргизстану, Туреччини, Азербайджану, Індії та Ірану не відмовили собі у задоволенні запізнитися на двосторонню зустріч із Путіним. Російський диктатор осоромився під час цієї міжнародної зустрічі. У вітальному слові назвав Ердогана прем’єр-міністром.

«Багато з того, що робить Путін, – мавпування та дешевий плагіат. Той же ЕврАзЕС був мавпуванням Євросоюзу, а ОДКБ – це плагіат НАТО. Але країни, які входять до ОДКБ, мені здається, мріють втекти звідти, їх затримує лише страх перед Путіним. Ті ж казахи розуміють, що з ними буде, якщо вони будуть цілеспрямовано боротися за свою незалежність і суверенітет. З’являться «зелені чоловічки», нові «ЛДНР» з «історичними російськими землями». Путін зробить все, щоб вони не втекли, але ці держави, хай і дрібними кроками, все одно будуть іти від Росії», – заявив нардеп.

Зазначимо, на засіданні у Самарканді ніхто не підтримав путінського мілітаризму. Ба більше, співрозмовники російського президента публічного говорили з ним про мир. Найбільші очікування були від його зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном – тим більше, що це перша така зустріч після початку масштабної війни проти України. Однак, незважаючи на всі люб’язності, якими супроводжували цю зустріч, жодних конкретних результатів у неї не було.