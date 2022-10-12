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Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
Президент Джо Байден вважає, що Путін не застосує тактичну ядерну зброю в Україні
фото з відкритих джерел

Байден вважає цілі Путіна в Україні безглуздими

Президент США Джо Байден не бачить сенсу зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю CNN.

Хоча президент США заявив, що вважає самого Путіна раціональним, він охарактеризував цілі російського лідера в Україні, які той виклав у гнівній промові, розв'язуючи війну в лютому, безглуздими. «Якщо ви послухаєте промову, яку він сказав після того, як приймалося це рішення (про вторгнення в Україну), то він говорив про свою ідею – він має бути лідером Росії, який об'єднує всіх російськомовних. Просто я думаю, що це ірраціонально», – зазначив Байден.

На думку Байдена, Путін помилково вважав, що українці підкоряться російському вторгненню – помилкова думка, яка була спростована запеклим опором усередині України. «Я думаю, що його промова, його цілі не були раціональними. Він думав, що його зустрінуть із розпростертими обіймами, що це будинок «Матінки-Росії» у Києві, і я думаю, що він просто прорахувався», – заявив Байден.

На думку президента США, Путін не застосує тактичну ядерну зброю в Україні.

Основні тези Байдена в інтерв’ю:

  • обговорення щодо відповіді у разі використання Росією тактичної ядерної зброї були, але він не буде їх переказувати;
  • конфлікт в Україні може супроводжуватися помилками та прорахунками, які загрожують Армагеддоном;
  • не бачить сенсу зустрічатися з Путіним, але був би готовий обговорити з ним проблему ув'язнених;
  • не готовий вести переговори з Росією щодо збереження під її контролем будь-якої частини України;
  • для Саудівської Аравії будуть наслідки за те, що вона зробила разом із Росією (рішення ОПЕК+);
  • США можуть зіткнутися лише з незначною економічною рецесією.

Нагадаємо, 11 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви розглянути можливість зустрічі Путіна з президентом США Джо Байденом.

10 жовтня президент Володимир Зеленський провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом.

До слова, США перерахують раніше виділений пакет фінансової допомоги Україні у розмірі $4,5 млрд уже найближчими тижнями.

Теги: росія США Джозеф Байден війна путін ядерна зброя Україна

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