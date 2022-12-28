Четверта європейська країна надасть Україні модульні мости

Наразі триває підготовка до організації транспортування модульних мостів

Швеція стане четвертою європейською країною, яка надасть українським шляховикам тимчасові мостові конструкції для відновлення руху транспорту. Про це заявив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко в інтерв'ю ЦТС.

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«Швеція розпочала процес надання допомоги Україні для забезпечення критично необхідних шести модульних мостів. Наразі триває підготовка до організації транспортування», – заявив Івко.

Він також наголосив, що Чехія на додачу до вже надісланих в Україну шести тимчасових мостів планує передати ще 12 одиниць.

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Також 10 мостів, якими можуть пересуватися важкі транспортні засоби, відправила Норвегія. Їхнє прибуття в Україну очікується в січні. Раніше три тимчасові мости надала Франція. Кожен із французьких мостів спроектований за індивідуальними параметрами, під конкретний об'єкт.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що його країна готує наступний пакет військової допомоги для України. Таку заяву він зробив під час зустрічі лідерів країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF).