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Беленюк розповів, скільки коштів потрібно для відбудови спортивної інфраструктури України

glavcom.ua
Беленюк розповів, скільки коштів потрібно для відбудови спортивної інфраструктури України
Війна серйозно вплинула на спорт в Україні
фото з відкритих джерел

За словами Беленюка, наразі близько $180 млн треба на відбудову тих об’єктів спортивної інфраструктури, які зараз пошкоджені або повністю зруйновані

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та депутат Верховної Ради Жан Беленюк розповів про збитки для українського спорту від вторгнення РФ. Про це повідомляє СТБ.

За словами Беленюка, війна серйозно вплинула на спорт в Україні.

«За мінімальними підрахунками, наразі близько $180 млн нам треба на відбудову тих об’єктів спортивної інфраструктури, які зараз пошкоджені або повністю зруйновані. Багато дітей виїхало за кордон. Спортсменів та потенційно спортсменів, які могли б з вересня піти займатися якимось видом спорту в нашій країні.

Але спорт продовжує жити попри все. Тому в кого є бажання займатися – ті займаються», – сказав Беленюк.

Раніше Жан Беленюк розповів, скільки українських спортсменів загинуло на війні.

Нагадаємо, Спортивний комітет України запустив сайт-реквієм «Янголи спорту» для вшанування пам'яті загиблих під час війни українських спортсменів. 

Як повідомлялося, Жан Беленюк нещодавно побував у Руанді та ПАР. Він зазначив, що далеко не всі африканці мають уявлення про те, що насправді відбувається в Україні, чим користується російська пропаганда, яка набирає обертів в Африці. Тому треба посилювати співпрацю з міжнародними медіа, дипломатичну роботу щоб руйнувати російські наративи та спростовувати дезінформацію Кремля.

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Теги: спорт війна інфраструктура Жан Беленюк

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