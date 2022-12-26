Беленюк розповів, скільки коштів потрібно для відбудови спортивної інфраструктури України
За словами Беленюка, наразі близько $180 млн треба на відбудову тих об’єктів спортивної інфраструктури, які зараз пошкоджені або повністю зруйновані
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та депутат Верховної Ради Жан Беленюк розповів про збитки для українського спорту від вторгнення РФ. Про це повідомляє СТБ.
За словами Беленюка, війна серйозно вплинула на спорт в Україні.
«За мінімальними підрахунками, наразі близько $180 млн нам треба на відбудову тих об’єктів спортивної інфраструктури, які зараз пошкоджені або повністю зруйновані. Багато дітей виїхало за кордон. Спортсменів та потенційно спортсменів, які могли б з вересня піти займатися якимось видом спорту в нашій країні.
Але спорт продовжує жити попри все. Тому в кого є бажання займатися – ті займаються», – сказав Беленюк.
Раніше Жан Беленюк розповів, скільки українських спортсменів загинуло на війні.
Нагадаємо, Спортивний комітет України запустив сайт-реквієм «Янголи спорту» для вшанування пам'яті загиблих під час війни українських спортсменів.
Як повідомлялося, Жан Беленюк нещодавно побував у Руанді та ПАР. Він зазначив, що далеко не всі африканці мають уявлення про те, що насправді відбувається в Україні, чим користується російська пропаганда, яка набирає обертів в Африці. Тому треба посилювати співпрацю з міжнародними медіа, дипломатичну роботу щоб руйнувати російські наративи та спростовувати дезінформацію Кремля.
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