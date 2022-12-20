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Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України

Альона Боженко
glavcom.ua
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України
Президент Фінляндії анонсував новий пакет допомоги для ЗСУ
фото ілюстративне

Президент Фінляндії вважає, що підтримка України має продовжуватися доти, доки не настане мир, на який вона заслуговує

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо повідомив, що його країна готує наступний пакет військової допомоги для України. Таку заяву він зробив під час зустрічі лідерів країн, які входять до Об’єднаних експедиційних сил (JEF), передає Yle.

Політик наголосив, що підтримка України має тривати доти, доки не буде досягнутий мир, на який заслуговує наша держава.

«Ми обговорили ситуацію в Україні, наші погляди одностайні: підтримувати Україну доти, доки вона не досягне легітимного миру», – заявив Нііністьо, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі.

Водночас він зазначив, що складно припустити, коли такий мир буде досягнутий.

Журналісти також поставили главам держав запитання про те, що вони думають про ідею президента Франції надати Росії гарантії безпеки. Цю ідею відкинули, зокрема, керівники Нідерландів, Литви та Естонії. Не підтримав її й фінський президент.

«Сусіди Росії – це ті, кому потрібні гарантії безпеки. Якщо Росія надасть своїм сусідам гарантії безпеки, можна буде розглянути гарантії аналогічного масштабу», – сказав Нііністьо.

До JEF входять Фінляндія, Велика Британія, Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що не бачить перешкод для навчання в країні українських військових

Також Фінляндія надіслала в Україну партію енергетичного обладнання.

Теги: росія Фінляндія держава Україна президент

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