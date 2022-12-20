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«Витримає ядерний вибух». Соратник Зеленського оцінив надійність банківської інфраструктури

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Витримає ядерний вибух». Соратник Зеленського оцінив надійність банківської інфраструктури
Банківська система України навіть під час війни працює стабільно 
фото: glavcom.ua

Російські пропагандисти перейшли від закликів ударів по українській енергетиці до ударів по банківській системі 

Російські пропагандисти перейшли від закликів ударів по українській енергетиці до планів знищити нашу банківську систему. Однак обладнання, яке забезпечує українські банківські розрахунки, надійно захищене, тож погрози ворогів абсолютно порожні. Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому».

«Звісно, я не буду говорити, де у нас перебуває обладнання, яке забезпечує банківські розрахунки і скільки десятків цих місць. Але хочу сказати, що воно повністю убезпечене від будь-яких спроб атак з боку будь-кого. Повністю. Навіть ядерний вибух витримає», – запевнив Гетманцев.

Банки в Україні прибуткові, система працює стабільно. Тож скільки рашисти не істерили б про руйнування системи – це не має жодного сенсу.  

«Будь-які такі чутки– смішні і йдуть від людей абсолютно далеких не тільки від банківської системи, але й від здорового глузду. В Україні діють деякі обмеження на валютні операції, і це пояснюється якраз воєнним станом», – сказав політик. 

Нагадаємо, нещодавно російський генерал і депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв відкрито назвав наступну мету російських окупантів для ракетних ударів по Україні. РФ хоче знищити банківську інфраструктуру країни. 

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Теги: вибух економіка банк рашисти

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