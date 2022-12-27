Пропагандисти погрожують новими ударами по критичній інфраструктурі (відео)

Пропагандисти Путіна впали в істерику після атаки на авіабазу «Енгельс»

Після вибухів на аеродромі в російському Енгельсі пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що українців очікують нові удари по об'єктах критичної інфраструктури.

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«Що зазвичай стається після атак на авіабазу «Енгельс»? Правильно. Черговий удар по українській інфраструктурі. Щедрий подарунок Байдена у вигляді однієї батареї від помсти не врятує», – сказала пропагандистка.

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Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Проте губернатор Саратівської області Роман Бусаргін стверджував, що надзвичайних подій на цивільних об'єктах у місті не було, і назвав інформацію про евакуацію з міста нахабною брехнею.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що Росія так і не перебазувала літаки з аеродрому Енгельс, попри те, що були заяви про перекидання на Північ. За словами експерта, російське ППО погано працює й російська ядерна тріада вразлива.

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Раніше повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Знищення вежі командно-диспетчерського пункту управління польотами російської авіабази «Енгельс» ускладнить використання Росією бомбардувальників для нанесення ударів по території України. Таке припущення зробив радник Офісу президента Олексій Арестович.

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