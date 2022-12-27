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Пропагандисти погрожують новими ударами по критичній інфраструктурі (відео)

Олександра Садова
glavcom.ua
Пропагандисти погрожують новими ударами по критичній інфраструктурі (відео)
Фото з відкритих джерел

Пропагандисти Путіна впали в істерику після атаки на авіабазу «Енгельс»

Після вибухів на аеродромі в російському Енгельсі пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що українців очікують нові удари по об'єктах критичної інфраструктури. 

«Що зазвичай стається після атак на авіабазу «Енгельс»? Правильно. Черговий удар по українській інфраструктурі. Щедрий подарунок Байдена у вигляді однієї батареї від помсти не врятує», – сказала пропагандистка.

Нагадаємо, у ніч на 26 грудня Telegram-канали повідомили про вибухи на російському аеродромі в Енгельсі. Саме на цьому аеродромі базуються літаки, які запускають ракети під час масових ударів по Україні.

Площа пожежі після вибуху в Енгельсі становила 120 квадратних метрів. За попередніми даними, загинули три людини. Ще четверо було госпіталізовано.

Проте губернатор Саратівської області Роман Бусаргін стверджував, що надзвичайних подій на цивільних об'єктах у місті не було, і назвав інформацію про евакуацію з міста нахабною брехнею.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що Росія так і не перебазувала літаки з аеродрому Енгельс, попри те, що були заяви про перекидання на Північ. За словами експерта, російське ППО погано працює й російська ядерна тріада вразлива.

Раніше повідомлялося, на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

Знищення вежі командно-диспетчерського пункту управління польотами російської авіабази «Енгельс» ускладнить використання Росією бомбардувальників для нанесення ударів по території України. Таке припущення зробив радник Офісу президента Олексій Арестович.

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Теги: росія Антон Геращенко Ольга Скабєєва авіаудар відео

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