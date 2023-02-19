ЗМІ назвали причину смерті головного білоруського дипломата

Останні роки життя Макея супроводжувалися як політичними, так і особистими драмами

Імовірною причиною смерті міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макея у листопаді 2022 року було самогубство. Про це повідомляє «Наша Ніва». Інформацію виданню підтвердили чотири джерела у сфері держуправління та медицини. До такого рішення могла призвести сукупність різних факторів.

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«Наша Ніва» зазначає, що останні роки життя Макея супроводжувалися «як політичними, так і особистими драмами». Його друзі кажуть, що він болісно переживав крах курсу, який проводив, і часто відчував себе непотрібним, а іноді просто недоречним.

Повідомляється, що міністр також знав, що адміністрація лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка почала шукати кандидатів на його місце.

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Також зазначається, що у Макея були проблеми в сім'ї. Як повідомляє видання, у день загибелі міністр повернувся додому в Дрозди один. В іншій квартирі залишилися його дружина Віра Полякова та молодший син.

Так, першим, хто знайшов мертвого Макея, був старший син Полякової, що поїхав у Дрозди після безуспішних спроб родичів зв'язатися з ним телефоном.

При цьому співрозмовники видання не бачать ознак того, що це було вбивство, замасковане під самогубство.

Нагадаємо, Макей помер 26 листопада.

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Він обіймав посаду міністра закордонних справ за режиму Олександра Лукашенка з 2012 року. До цього він був головою Адміністрації президента.