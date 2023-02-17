Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо білоруського добровольця Едуарда Лобова

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо білоруського добровольця Едуарда Лобова
Едуард Лобов віддав життя у боях за вільну Україну
фото з відкритих джерел

Політв’язень вдома, а в Україні – герой: історія військового з Білорусі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Едуарда Лобова.

Його ім’я було відомим у рідній країні. Білорус Едуард Лобов все своє свідоме життя боровся за свободу своєї батьківщини, через що вона зробила з нього політичного в’язня. Після звільнення він вирішив боротись з російськими окупантами на боці України, адже бачив волелюблюбність і сміливість її народу. Так, Хмельницький став для нього другою домівкою. Цьогоріч 34-річний білоруський доброволець героїчно загинув за Україну. 

Едуард Лобов був політичним діячем і активістом. У рідній країні його пам’ятають і як учасника ініціативної групи з висунення Віталія Римашевського кандидатом в президенти Республіки Білорусь в 2010 році (політичний і громадський діяч, політв’язень).

Едуард був активним учасником однієї з опозиційних організацій. Усе своє свідоме життя присвятив боротьбі за свободу. У 22 роки хлопець вийшов на протест проти фальсифікації результатів президентських виборів у рідній країні. Його затримали і засудили. На той момент було відомо про сфабриковане звинувачення активіста. Чотири роки він провів у колонії посиленого режиму, був визнаний політв'язнем та вийшов на волю у 2014 році. 

Після звільнення Лобов не міг залишатися осторонь й вирішив боротись із російською окупацією в Україні. З 2015 року воїн проживав у Хмельницькому. Того ж року він вступив до лав ЗСУ. Едуард був бійцем тактичної групи «Білорусь» у війні на сході України. Служив у 72-й окремій механізованій бригаді ім. Чорних запорожців.

Захисник мав відзнаки і нагороду «За взірцевість у військовій службі», нагороджений за оборону Києва.

«Він полюбив Україну, яка була близька йому по духу, знайшов тут друзів та знайомих. Хмельницький став для нього другим домом, адже у себе в Білорусі, рідний дім діючий проросійський президентський режим змусив покинути. Він був волелюбним, принциповим і  відкрито висловлював свою думку щодо несправедливості, був надзвичайно відповідальним, був «людиною слова», – розповідають знайомі. 

Едуард Лобов понад вісім років захищав Україну
Едуард Лобов понад вісім років захищав Україну
фото з відкритих джерел

Чоловік воював на одному з найпекельніших напрямків Донеччини. Отримав поранення під Вугледаром 26 січня, але власним життям зміг врятувати свого командира, прикриваючи його від відкритого вогню. Зі слів друзів, воїн до останнього подиху захищав відхід пораненого командира. При цьому сам мав поранення, але зумів вистрелити із Javelin і знищив танк окупантів. Захисник отримав осколкове поранення, несумісне з життям. Тоді на полі бою вдалось знищити 15 окупантів. 

Із військовим попрощались 11 лютого у Варшавському католицькому костелі св. Олександра.   

Читайте також: Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Верхогляда
Теги: пам'ять Україна Білорусь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники потребують якомога більше боєприпасів
Потреба в снарядах. Світ почав розуміти важливість далекобійної зброї
1 лютого, 16:06
Зенон Позняк дав інтерв'ю «Главкому»
Дякую за політичний стриптиз, пане Позняк. Післямова до інтерв'ю «Главкома»
14 лютого, 18:22
Кассіс: «У Швейцарії потрібні серйозні правові коригування, і, ймовірно, останнє слово буде за народом»
Швейцарія назвала умову, за якої може передати Україні заморожені активи РФ
20 сiчня, 15:15
Телевізійному життю у регіональному корпункті Павло віддав 12 років
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
9 лютого, 09:00
Домовленості між Зеленським і Байденом передбачають передачу систем ППО
Білий дім: США продовжать забезпечувати Україну зброєю
18 сiчня, 04:55
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
26 сiчня, 11:01
Франція вказала на три умови для передачі військової авіації Україні
Франція вказала на три умови для передачі військової авіації Україні
1 лютого, 08:21
Путін стверджує, що лише «намагається припинити війну в Україні»
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)
9 лютого, 19:17
Окупанти вдруге за добу вдарили по Хмельниччині
Окупанти вдруге за добу вдарили по Хмельниччині
10 лютого, 11:53

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо білоруського добровольця Едуарда Лобова
Хвилина мовчання: згадаймо білоруського добровольця Едуарда Лобова
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
Верещук закликала жителів Бахмута терміново евакуюватися
Верещук закликала жителів Бахмута терміново евакуюватися
Скільки українців втратили близьких на війні: сумна статистика
Скільки українців втратили близьких на війні: сумна статистика
Якщо виповнилось 14 років: як оформити ID-паспорт за кордоном
Якщо виповнилось 14 років: як оформити ID-паспорт за кордоном
Тепло на Півдні, морози на Сході: прогноз погоди на 17 лютого
Тепло на Півдні, морози на Сході: прогноз погоди на 17 лютого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
28K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
16K
«Сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». Легендарна фраза Лукашенка отримала продовження
16K
Нова загадкова смерть у Росії. З вікна випала впливова чиновниця Міноборони
13K
Путін смертельно поранив фашистську Росію. Що далі?

Новини

Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Сьогодні, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту