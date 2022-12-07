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ЗМІ: США дали зрозуміти Німеччині, що схвалюють поставки Україні танків Leopard

Людмила Яцюк
glavcom.ua
ЗМІ: США дали зрозуміти Німеччині, що схвалюють поставки Україні танків Leopard
Федеральний уряд перебуває в постійному контакті з союзниками стосовно спільних зусиль щодо підтримки України
Фото з відкритих джерел

У жовтні таку інформацію надав радник Джо Байдена своєму німецькому колезі

США «деякий час тому» сигналізували уряду Німеччини, що схвалять постачання українцям німецьких бойових танків Leopard 2. Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung із посиланням на два джерела. 

Співрозмовники видання повідомили, що радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван у жовтні надав відповідну інформацію раднику канцлера з питань зовнішньої політики Єнсу Плотнеру. 

У телефонній розмові з Плотнером Салліван сказав, що США будуть вітати постачання Німеччиною Leopard 2, але це повинно відбутися за ініціативою Берліна. Штати не просять Німеччину робити такі поставки. 

Друге джерело повідомило, що Салліван сигналізував Плотнеру у жовтні, що було б «добре», щоб Німеччина поставила танки.

Федеральний уряд не спростував інформацію про сигнали Саллівана Плотнеру. Прессекретар заявив, що «перебуває в постійному контакті з союзниками, зокрема США, стосовно спільних зусиль щодо підтримки України». Деталі «конфіденційні». З урядових кіл також було сказано, що кожна держава сама вирішує, що постачати. Федеральний канцлер Олаф Шольц неодноразово підкреслював, що Німеччина діє в унісон зі своїми найближчими союзниками. 

Нагадаємо, Німеччина передала ЗСУ «зимовий» пакет допомоги – генератори, польові обігрівачі, намети, одяг та пайки.

Крім того, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв передати Україні більше зброї.

Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну

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Теги: війна Німеччина США танки допомога ЗСУ

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