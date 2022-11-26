Шольц вимагає від Росії припинити бомбовий терор України

Шольц зауважив, що Німеччина та Франція стоять на боці України та працюють над подальшою її підтримкою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися і Москва повинна завершити війну. Про це Шольц сказав на спільній пресконференції з французькою колегою, прем'єркою Елізабет Борн у Берліні 25 листопада, повідомляє «Укрінформ».

«З огляду на російську загарбницьку війну наш спільний меседж: бомбовий терор Росії проти цивільної інфраструктури України повинен припинитися. Росія повинна завершити війну та вивести свої війська. Негайно», – сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина та Франція солідарно стоять на боці України та невпинно працюють над подальшою її підтримкою. Наразі – з акцентом на відновленні енергетичної інфраструктури.

Шольц також зауважив, що останнім часом в ЄС ведуться дуже інтенсивні дискусії і є просування стосовно запровадження механізмів солідарності, а також того, як приборкати спекуляції. Одним з заходів на цьому шляху є зробити все заради того, аби забезпечити достатній запас газу з усього світу, адже Європа наразі не отримує 80% газу, який раніше постачався по трубопроводах з РФ.

Нагадаємо, Шольц не виключає подальшу ескалацію війни в України.

Відзначимо, німецький канцлер Олаф Шольц переконаний, що Німеччина та країни Заходу мають отримати урок із енергетичної залежності від Росії та провести диверсифікацію своїх економік.

Раніше Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні. Він заявив, що Росія повинна припинити війну на території України та негайно вивести всі свої війська з її території.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц поставив крапку у питанні про те, чия ракета впала на території Польщі – українська чи російська. За його словами, у будь-якому випадку – вина на Росії.