Шольц пообіцяв передати Україні більше зброї

Зброя партнерів має дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет

Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише CNN.

«Ми продовжуватимемо працювати, щоб забезпечити (для України – «Главком») цю дуже ефективну систему (Gepard – «Главком»)», – заявив очільник уряду ФРН.

Він також зазначив, що у сьогоднішній розмові з президентом України Володимиром Зеленським було порушено тему військової допомоги від Німеччини.

«Президент України висловив подяку Німеччині за дуже всебічну підтримку у грошовому вираженні, а також у плані постачання зброї, тому що артилерія та системи ППО, які ми надаємо, мають дуже суттєвий вплив на здатність України гарантувати свою територіальну цілісність та суверенітет», – розповів канцлер.

Нагадаємо, Зеленський обговорив із Шольцем формулу миру.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників.

Крім того, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив: мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій.

До слова, Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, також Берлін передав 53 захищені автомобілі для Прикордонної служби України.