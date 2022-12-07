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Німеччина передала ЗСУ «зимовий» пакет допомоги

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина передала ЗСУ «зимовий» пакет допомоги
фото ілюстративне

Україна отримала від Німеччини генератори, польові обігрівачі, намети, одяг та пайки для ЗСУ

Збройні сили Німеччини (Бундесвер) надасть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п’ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Бундесвер надасть Україні 16 броньованих мостоукладальників Biber та п'ять інженерних машин розгородження (ІМР) Dachs. Вже поставили 17 мостоукладальних систем», – йдеться в повідомленні.

Україна також отримала від Німеччини комплексний пакет допомоги на зимовий період з генераторними установками, польовими обігрівачами, наметами, одягом та пайками на суму близько 11 млн євро.

Крім того, міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина разом зі своїми партнерами підтримує Збройні сили України, зокрема щодо посилення артилерії. Зокрема, українські військові вже отримали 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 та п'ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) MARS ІІ з комплектами запасних частин та боєприпасів.

«Для посилення протиповітряної оборони Німеччина передала систему ППО IRIS-T SLM та ракети до неї. Окрім цього, комплекси боротьби з безпілотниками. Разом із зенітними САУ Gepard ця техніка допомагає зробити небо над Україною безпечнішим», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

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Теги: окупанти росія війна Німеччина ЗСУ

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