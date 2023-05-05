Знав про війну ще з 2011. Експрезидент США пригадав давню розмову з Путіним

Путіну не подобався Будапештський меморандум, який був укладений в 1990-х роках

Колишній президент США Білл Клінтон пригадав розмову з російським диктатором Володимиром Путіним 2011 року у швейцарському Давосі. Клінтон заявив, що ще тоді зрозумів, що війна Росії з Україною – це лише питання часу. Про це передає Financial Times.

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Клінтон розповів, що під час зустрічі Путін відкинув Будапештський меморандум, який був укладений в 1990-х роках тодішнім президентом РФ Борисом Єльциним. Як відомо, договір гарантував повагу територіальної цілісності України в обмін на ядерну зброю.

«Володимир Путін сказав мені 2011 року – за три роки до того, як він забрав Крим, – що він не згоден з угодою, яку я уклав з Борисом Єльциним. Він сказав: «Я з цим не згоден. І я це не підтримую. І я не зобов’язаний це робити». Від того дня я знав, що це лише питання часу», – зазначив експрезидент США.

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Раніше Клінтон заявив, що шкодує щодо своєї ролі у рішенні України відмовитися від ядерної зброї в 1994 році.

Нагадаємо, триває 436-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.