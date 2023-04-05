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Експрезидент США Клінтон шкодує, що закликав Україну відмовитися від ядерної зброї

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Експрезидент США Клінтон шкодує, що закликав Україну відмовитися від ядерної зброї
У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії й України про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї
фото: indianapublicmedia.org

Клінтон вважає, що Росія не напала б на Україну, якби в Києва досі були засоби ядерного стримування

Колишній президент США Білл Клінтон висловив жаль щодо своєї ролі у рішенні України відмовитися від ядерної зброї в 1994 році. Про це він розповів в інтерв'ю RTÉ.

Експрезидент припустив, що РФ не вторглася б в Україну, якби в Києва все ще були засоби ядерного стримування.

«Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (українців – ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (напад на Україну – ред.), якби в України все ще була їхня зброя», – ззінався він.

У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії й України – Борисом Єльциним та Леонідом Кравчуком – про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, який залишився на українській землі після розпаду Радянського Союзу.

Пізніше Сполучені Штати також стали стороною Будапештського меморандуму, який включав зобов’язання РФ поважати територіальну цілісність України. Однак країна-агресорка порушила його, коли вторглася в Україну у 2014 році та розпочала повномасштабну війну у 2022-му.

Клінтон додав, що знав про те, що Володимир Путін не підтримує угоду Єльцина про те, щоб ніколи не втручатися в територіальну цілісність України.

«Вони (українці – ред.) боялися відмовитися від неї (ядерної зброї – ред.), тому що вважали, що це єдине, що захищає їх від експансіоністської Росії. Коли Путіну стало зручно, він порушив це і спочатку взяв Крим. І мені це страшно, тому що Україна – дуже важлива країна», – зауважив експрезидент США.

Водночас він підкреслив, що підтримка України з боку Заходу має залишатися непохитною. 

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Володимир Зеленський поспілкувався із 42-м президентом США Біллом Клінтоном під час The Clinton Global Initiative. Американський політик наголосив, що приватний сектор США долучатиметься до відбудови України. Його держава допоможе українцям повернутися додому у відповідні умови.

Читайте також: Будапештський меморандум, або Хто зрадив Україну
Теги: росія Білл Клінтон Україна ядерна зброя

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