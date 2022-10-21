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Зробив честь для України. Король Британії прийняв вірчі грамоти іноземних послів

Надія Клочко
glavcom.ua
Зробив честь для України. Король Британії прийняв вірчі грамоти іноземних послів
Український посол першим вручив вірчі грамоти Чарльзу ІІІ
Фото: The Royal Family/Twitter

Король Британії Чарльз ІІІ прийняв перші вірчі грамоти послів, акредитованих при Сент-Джеймському палаці

Посол України в Британії Вадим Пристайко першим з іноземних дипломатів вручив вірчі грамоти новому британському королю Чарльзу ІІІ. Про це йдеться у Twitter королівської родини Британії.

У монаршому домі пояснили, що вручення вірчих грамот – це офіційна церемонія, під час якої новопризначений посол або верховний комісар вручає монарху вірчі грамоти. Він також вручає відкличні грамоти свого попередника.

Грамоти адресуються королю з проханням надати «довіру» новому послу або верховному комісару - іншими словами, підтвердити, що король може довіряти новому призначенцю виступати від імені своєї країни.

Вручення вірчих грамот, як правило, відбувається на регулярній основі, оскільки в Лондоні в будь-який момент часу перебуває понад 170 послів і верховних комісарів, і кожен з них отримає аудієнцію у короля незабаром після вступу на посаду. Церемонія відбулася 20 жовтня.

Як відомо, Чарльз ІІІ вступив на престол 10 вересня. Через два дні він вперше виступив перед парламентом.

Своєю чергою, Пристайко був призначений послом до Великої Британії указом президента Володимира Зеленського 20 липня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що король Чарльз III подумує над великими змінами  в королівській родині. Монарх планує внести зміни до закону, щоб заборонити членам королівської родини, що не працюють на корону, бути державними радниками. Йдеться про принца Гаррі, принцесу Беатріс та її батька принца Ендрю.

Коронація короля Чарльза III відбудеться 6 травня 2023 року

Теги: Вадим Пристайко Король Карл III Велика Британія

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