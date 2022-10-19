Ядерний шантаж РФ: Британія пообіцяла Путіну серйозні наслідки

Уоллес «Ми чітко розуміємо, що використання ядерної зброї призведе до тяжких наслідків»

Влада Великої Британії попередила президента Росії Володимира Путіна про «серйозні наслідки», якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України. Про це пише The Guardian.

«Президент Володимир Путін зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо застосує ядерну зброю у війні в Україні», – заявили на Даунінг-стріт.

Як повідомляє видання, міністр оборони Велико Британії Бен Уоллес перебував у Вашингтоні для переговорів зі своїм американським колегою на тлі повідомлень про те, що російський лідер може підірвати ядерну боєголовку над Чорним морем.

«Ми чітко розуміємо з Путіним, що використання ядерної зброї призведе до тяжких наслідків. Я б відмовився від спекуляцій на цьому питанні. Я вважаю, що громадськість має бути запевнена в тому, що ми беремо провідну роль у цій сфері», – додали на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що якщо Росія наважиться завдати тактичного ядерного удару по Україні, Франція не відповідатиме ядерною зброєю. Після чого міністр оборони Британії Бен Уоллес дорікнув Макрону за бездіяльність.