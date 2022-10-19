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Ядерний шантаж РФ: Британія пообіцяла Путіну серйозні наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерний шантаж РФ: Британія пообіцяла Путіну серйозні наслідки
фото з відкритих джерел

Уоллес «Ми чітко розуміємо, що використання ядерної зброї призведе до тяжких наслідків»

Влада Великої Британії попередила президента Росії Володимира Путіна про «серйозні наслідки», якщо він застосує ядерну зброю у війні проти України. Про це пише The Guardian.

«Президент Володимир Путін зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо застосує ядерну зброю у війні в Україні», – заявили на Даунінг-стріт.

Як повідомляє видання, міністр оборони Велико Британії Бен Уоллес перебував у Вашингтоні для переговорів зі своїм американським колегою на тлі повідомлень про те, що російський лідер може підірвати ядерну боєголовку над Чорним морем.

«Ми чітко розуміємо з Путіним, що використання ядерної зброї призведе до тяжких наслідків. Я б відмовився від спекуляцій на цьому питанні. Я вважаю, що громадськість має бути запевнена в тому, що ми беремо провідну роль у цій сфері», – додали на Даунінг-стріт.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що якщо Росія наважиться завдати тактичного ядерного удару по Україні, Франція не відповідатиме ядерною зброєю. Після чого міністр оборони Британії Бен Уоллес дорікнув Макрону за бездіяльність.

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Теги: ядерна зброя шантаж росія путін президент міністр

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