Букінгемський палац повідомив дату коронації Чарльза ІІІ

Церемонія коронації відбудеться у Вестмінстерському абатстві

Коронація короля Чарльза III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року. Про це повідомляється на сайті Букінгемського палацу.

Церемонія коронації відбудеться у Вестмінстерському абатстві – місці коронації та державних похоронів королеви Єлизавети. Його проведе архієпископ Кентерберійський, глава англіканської церкви.

«Під час церемонії його величність король Чарльз III буде коронований разом із королевою-консортом», – йдеться в заяві.

Букінгемський палац наголошує, що церемонія буде пишною і відбудеться у відповідності до давніх традицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що король Чарльз III подумує над великими змінами в королівській родині. Монарх планує внести зміни до закону, щоб заборонити членам королівської родини, що не працюють на корону, бути державними радниками. Йдеться про принца Гаррі, принцесу Беатріс та її батька принца Ендрю.