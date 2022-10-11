Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Букінгемський палац повідомив дату коронації Чарльза ІІІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Букінгемський палац повідомив дату коронації Чарльза ІІІ
Названо дату коронації Чарльза III
фото із відкритих джерел

Церемонія коронації відбудеться у Вестмінстерському абатстві

Коронація короля Чарльза III відбудеться в суботу, 6 травня 2023 року. Про це повідомляється на сайті Букінгемського палацу.

Церемонія коронації відбудеться у Вестмінстерському абатстві – місці коронації та державних похоронів королеви Єлизавети. Його проведе архієпископ Кентерберійський, глава англіканської церкви.

«Під час церемонії його величність король Чарльз III буде коронований разом із королевою-консортом», – йдеться в заяві.

Букінгемський палац наголошує, що церемонія буде пишною і відбудеться у відповідності до давніх традицій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що король Чарльз III подумує над великими змінами  в королівській родині. Монарх планує внести зміни до закону, щоб заборонити членам королівської родини, що не працюють на корону, бути державними радниками. Йдеться про принца Гаррі, принцесу Беатріс та її батька принца Ендрю.

Теги: Велика Британія король Чарльз король

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шанувальники роздивилися у короля незвичайну особливість – набряклі пальці
У Великобританії тепер можна з'їсти «пальці» Чарльза ІІІ
25 вересня, 19:02
Ендрю звернувся до принцеси Діани, яка на той момент уже розлучилася з Чарльзом
Принц Ендрю домовився з принцесою Діаною за спиною у принца Чарльза про неймовірне
22 вересня, 22:28
Король під час першого звертання до британців
Королівський фотограф показав Чарльза III в одному черевику
27 вересня, 18:10

Соціум

Букінгемський палац повідомив дату коронації Чарльза ІІІ
Букінгемський палац повідомив дату коронації Чарльза ІІІ
У Росії розбився штурмовик СУ-25, який летів на бойовий виліт, – СтратКом ЗСУ
У Росії розбився штурмовик СУ-25, який летів на бойовий виліт, – СтратКом ЗСУ
У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)
У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)
Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо
Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо
Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами
Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами
У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 
У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Схопився за стілець і кусав губи. Путін дивно поводився на зустрічі із президентом ОАЕ
75K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
60K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
57K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
46K
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
43K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі

Новини

Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
Вчора, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
Вчора, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Вчора, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Вчора, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
10 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту