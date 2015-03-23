12 самых величественных пещер в мире
- Сьогодні, 10:01
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Эти потрясающие пещеры не являются частью какой-то сказочного мира. Найти их можно в некоторых отдаленных местах Азии, Северной Америки, Европы и России.
Некоторые из этих пещер образовались с помощью просочившейся воды, которая делала свою долгую работу через трещины в скалах известняка.
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Известняк растворяется в воде образую новые трещины и отверстия. За миллионы лет эти отверстия образовали величественные пещеры.
Другие пещеры были сформированы в течение миллионов лет в результате работы морской воды.
Некоторые из этих пещер доступны лишь для экстремальных авантюристов со специальным оборудованием.
Джерело: Fullpicture.ru