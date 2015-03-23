12 самых величественных пещер в мире



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти потрясающие пещеры не являются частью какой-то сказочного мира. Найти их можно в некоторых отдаленных местах Азии, Северной Америки, Европы и России.

Некоторые из этих пещер образовались с помощью просочившейся воды, которая делала свою долгую работу через трещины в скалах известняка.

Известняк растворяется в воде образую новые трещины и отверстия. За миллионы лет эти отверстия образовали величественные пещеры.

Другие пещеры были сформированы в течение миллионов лет в результате работы морской воды.

Некоторые из этих пещер доступны лишь для экстремальных авантюристов со специальным оборудованием.

Джерело: Fullpicture.ru