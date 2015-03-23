  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    12 самых величественных пещер в мире

    • Сьогодні, 10:01
    • Розсилка

    Эти потрясающие пещеры не являются частью какой-то сказочного мира. Найти их можно в некоторых отдаленных местах Азии, Северной Америки, Европы и России.

    Некоторые из этих пещер образовались с помощью просочившейся воды, которая делала свою долгую работу через трещины в скалах известняка.

    Читайте також

    Известняк растворяется в воде образую новые трещины и отверстия. За миллионы лет эти отверстия образовали величественные пещеры.

    Другие пещеры были сформированы в течение миллионов лет в результате работы морской воды.

    Некоторые из этих пещер доступны лишь для экстремальных авантюристов со специальным оборудованием.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Пещера Шондонг во Вьетнаме является самой крупной среди всех известных пещер в мире. Пещера наполнена бесчисленными чудесами, в том числе изолированной от внешнего мира экосистемой.
    Ледяные пещеры формируются возле вулкана Мутновский, расположенного в 80 км. от Петропавловска-Камчатского. Иногда опытные проводники водят экскурсии в пещеры. Обычно для поиска проводника может пригодиться доска объявлений Петропавловска-Камчатского, где можно подать объявление о желании пойти в поход. Или специализированные форумы.
    Эта пещера расположена в Исландии внутри ледника Ватнайёкюдль. Пещера образовалась из-за таяния ледника и нахождение в ней может быть опасно, так как таяние продолжается.
    Пещеры Бату в Малайзии были использованы английскими и китайскими переселенцами, а также коренными народами. Сейчас пещера открыта для посетителей.
    Эта ледяная пещера является частью ледника Менденхолл недалеко от города Джуно, на Аляске. Захватывающая пещера была вырезана из ледника путем таяния льда.
    Регион Алгарве в Португалии, где находится эта пещера, подвержен воздействию морской воды, которая и образовала эту специфическую пещеру.
    Пещера светлячков в Новой Зеландии является домом для сотен тысяч светлячков, которые придают пещере удивительное сияние.
    Мраморные пещеры в Патагонии известны своими эффектными отражениями бирюзовой воды на белый мраморный свод пещеры. Их еще называют Мраморным собором из-за красивых изогнутых форм.
    Каньон Антилопы в Аризоне – результат упорного труда ветра и паводков, которые трудились тысячи лет.
    Пещера Прайя Накхон в Таиланде была популярным местом посещения среди королей. Этот павильон в центре пещеры был построен перед визитом короля Чулалонгкорна в 1890 году.
    Это яма – часть фантастической пещеры Эллисона в Джорджии, США. Пещера собирает самых отчаянных скалолазов со всего мира.
    Пещера Тростниковой флейты в провинции Гуанси вот уже около 1200 лет является излюбленным местом туристов. Пещера является домом для впечатляющих массивов сталактитов и сталагмитов.
    12 самых величественных пещер в мире

    Джерело: Fullpicture.ru

    Читайте також
    фотограф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ