Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації

Новим місцем служби письменника та продюсера, автора незавершеної реформи військових медіа буде ГУР

Начальник Управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк залишає посаду з 13 травня. Цю інформацію «Главкому» повідомили відразу чотири джерела в Міноборони. У розмові з «Главкомом» Павлюк не спростував цю інформацію, однак додав, що офіційного коментаря від нього про кадрове рішення не буде.

Як стверджують джерела у Міноборони, Павлюк переводиться на службу в Головне управління розвідки. Разом з ним до ГУР переводиться Роман Вінтонів (відомий ширшому загалу під журналістським псевдо Майкл Щур). Вінтонів також досі працював в Управління преси та інформації Міноборони.

«Ілларіона вичавив Тимошенко (Кирило Тимошенко, від березня 2024 року радник міністра оборони з питань медіа та комунікацій – «Главком»), – пояснює одне з джерел. – Поза тим, якщо відверто, Ілларіон та команда, яку він привів у міністерство, так і не встигли показати результату: «Армія-ТБ» не стала сучасним запитаним каналом, «Армія-Інформ» не стала кращим виданням. Про це говорять у середовищі військових-комунікаційників».

Одне із джерел «Главкома» стверджує, що саме Тимошенко ухвалюватиме рішення, хто працюватиме замість Павлюка і Вінтоніва. Сам же Кирило Тимошенко в ексклюзивному коментарі заперечив причетність до кадрових змін в Управлінні. Радник міністра також відмовився оцінювати звільнення Павлюка, бо «не уповноважений на коментарі».

«Я – радник міністра оборони. Я ж не пресофіцер, повноважень коментувати не маю», – зазначив Тимошенко в розмові з «Главкомом».

Нагадаємо, що лейтенант Ілларіон Павлюк у 2022-2023 років працював у ГУР, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook 19 жовтня минулого року, заступаючи на посаду в «медійне» управління Міноборони.

«Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити у ГУР Міноборони мені пощастило. Не випало, не трапилось, а саме пощастило. Командири були справжніми лідерами та бойовими побратимами. Ціную це. Все будувалося навколо доцільності, результату та здорового глузду. Вдячний за це. Мої товариші по розвідгрупі були надійними відчайдухами з головою на плечах. Живий завдяки цьому», – писав тоді Павлюк.

Відомо, що навесні-влітку 2023 року Павлюк та його команда працювали з реформою військових медіа. Відгомін гучного конфлікту між старою та новою командами «Армія-ТБ», «Радіо Армія ФМ» та агенцією «Армія Інформ» виливався на сторінки соцмереж. Так, зокрема, у грудні 2023 року Шарлотта Хмельницька, заступниця керівника «Армія ТБ», соратниця Павлюка обвинуватила «стару команду» військового медіахолдингу у непрофесійності, зокрема у тому, що вони заважали реформуванню.

Представник «старої команди» Олександр Соловій відповів колезі по телеканалу, заперечивши непрофесіоналізм.

«Поки ви там займалися своїми справами і щиро переймалися долею української держави, більшість з «обісраних» вами військових журналістів вже були у Бучі, Мощуні, Ірпені, Гостомелі, на Харківщині, улюблених за довгі роки роботи Донеччині та Луганщині та у багатьох інших осередках цієї війни», написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Ілларіон Павлюк був відомий як кінопродюсер та письменник, автор романів «Я бачу, вас цікавить пітьма», «Білий попіл», «Танець недоумка». У 2015 році брав участь у російсько-українській війні в складі добровольчого батальйону «Гарпун», був поранений.