США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння

За словами Єрмака, до нового пакета від США, зокрема, увійдуть ракети для Patriot

Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України

Сполучені Штати Америки передадуть Україні озброєння на $400 млн у межах нового пакету військової допомоги. Про це повідомив Білий Дім.

Як зазначено в повідомленні, Байден дав розпорядження держсекретареві Ентоні Блінкену виділити $400 млн на потреби України. Натомість що саме Сполучені Штати передадуть Україні поки невідомо.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак подякував американській стороні за підтримку та розповів, що ввійде до нового пакету озброєння для України.

«До пакета увійдуть ракети для Patriot, Nasams, зенітні ракети Stinger, боєприпаси для Himars та артилерії, техніка та інше», – написав він.

Єрмак розкрив деталі нового пакету озброєння скріншот

Нагадаємо, Politico писало, що Сполучені Штати Америки сьогодні повідомлять про новий пакет озброєння на $400 млн. За даними видання, до пакета мали б ввійти ракети Patriot, зенітні ракети Stringer, бойові машини Bradley, броньовані військові автомобілі Mrap, протитанкові комплекси Javelin тощо.

Зокрема, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США. Допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.

До слова, Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів з озброєнням.