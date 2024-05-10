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Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наступ на Харків: Центр протидії дезінформації попередив українців
Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків
фото ілюстративне

Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини

Росія може мати ресурси для загострення дій у прикордонні Харківської області, але про наступ на Харків не йдеться. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram.

«Ворог має ресурси для активізації дій у прикордонні Харківщини. Сили оборони контролюють ситуацію», – зазначив він.

За словами Коваленка, дії російських військ прогнозовані. Раніше зазначалося, що у ворога можуть бути ресурси для загострення у прикордонних районах Харківської області, але не для наступу на Харків.

Українців попереджають, що у мережі можуть з'явитися фейки про нібито наступ на Харків. «Важливо не плутати це зі здатністю захопити Харків, якої немає. Зараз буде багато вкидів по цій темі», – зазначив керівник ЦПД.

Додамо, сьогодні у мережі з'явилася, що нібито у напрямку міста Вовчанськ (приблизно за 70 км від Харкова) складна ситуація. Також зазначалося, що росіяни нібито можуть залучити резерви на цьому напрямку.

Раніше Головне управління розвідки України спростувало чутки, що росіяни «тут і зараз нападуть на Харків». За словами розвідки, це ніщо інше як російське ІПСО. Ворог намагається посіяти вкидами про «наступ на Харків» панічні настрої всередині нашої країни.

Як стало відомо, російська пропаганда розповсюджує серед мешканців Харкова фейкові повідомлення нібито від ДСНС України про можливе оточення Харкова найближчим часом з рекомендаціями залишити місто.

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Теги: Харків наступ війна росія

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