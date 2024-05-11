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Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Історик показав фото наукової книги про гроші київських князів
фото з відкритих джерел

Олександр Алфьоров: «Навіть у часи СССР – «наука» завжди була на боці Росії»

Росіяни у 1983 році видали наукову книгу про гроші київських князів, назвавши монети російськими. Про це розповів історик Олександр Алфьоров на своїй сторінці у Facebook.

«Це фотографія наукової книги про гроші київських князів – срібники. А тепер – розберемо її назву! «Тисячоліття найдавніших монет Росії». Як вам? Так-так, Росії. Тієї Росії, що утворилась у 1721 р., коли Петро І перейменував Московське царство на Росію», – розповів історик.

Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото) фото 1
фото: Олександр Алфьоров/Facebook

«Далі підзаголовок «Зведений каталог російських монет Х-ХІ століть» – якщо пишем Росія, то тоді і монети мали б бути українські, бо карбувалися вони в Києві. Якщо ж без українців, то тоді «руських монет», – зазначає історик.

Як розповідає Олександр Алфьоров, книгу публікували науковці з Ермітажу в Ленінграді (Санкт-Петербу́рг). За його словами, книгу не публікували в Києві тому, що 90% з усіх монет – це знахідки з території України, які весь час вивозились до Росії.

«Кілька років перед тим поляки опублікували книгу «1000 років польській монеті». Ну як таке може бути? Поляки пишуть про 1000 років польської монети? На Ермітаж замовлення – написати про гроші Росії. Навіть не Русі, а саме Росії! Тож, навіть у часи СРСР – «наука» завжди була на боці Росії...», – пише історик.

До того ж, одним із співавторів є Іван Спаський, про якого писали «советский и российский учёный-историк». А виявляється, що він родом зі священицької сім'ї з Ніжина, а його сестра українська етнограф Євгенія Спаська.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Главкому» Олександр Алфьоров розповів, що для нас є абсолютно чітким фактом, що Україна є не те що спадкоємицею Русі, а самою цією Руссю, бо це – середньовічна назва нашої держави. У конституції Російської Федерації записано, що вона ж є Росією. Термін РФ вони використовують для позначення своєї держави водночас із використанням грецької назви середньовічної держави Русь.

«Нам треба відкинути комплекси меншовартості і змінити в преамбулі нашої Конституції формулювання: Україна (вона ж – Русь). Це буде просто нагадуванням, що ми є тією самою державою», – вважає історик.

До слова, нещодавно історик Олександр Алфьоров в інтерв’ю «Главкому» розповів, що теза про те, що перемогу у Другій Світовій війні вдалося здобути тільки завдяки відвазі росіян у Червоній армії є маніпуляцією та викривленням фактів. 

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Теги: росія книги гроші українці Олександр Алфьоров

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