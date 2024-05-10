Британська розвідка пояснила, чому на параді у Москві не було танків

З 30 одиниць, представлених на параді, понад дві третини було отримано з військових академій, молодіжних та ветеранських груп.

Через великі втрати на війні, Росія не змогла продемонструвати військову міць на параді 9 травня. Саме цим і пояснюється відсутність танків у Москві 9 травня. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 9 травня на території Росії відзначається День перемоги у «Великої вітчизняної війни». Головний парад пройшов у Москві під головуванням президента Володимира Путіна після його інавгурації 7 травня. Паради були скасовані у 24 містах, насамперед у регіонах, що межують з Україною, ймовірно через погіршення безпеки. Для порівняння: у 2023 році було скасовано 21 парад.

«Хоча парад у Москві було відновлено і на ньому було представлено дев'ять літаків Су-30СМ та МіГ-29, а також шість штурмовиків Су-25, масштаб московського параду було скорочено, і на ньому було представлено менше сучасної військової техніки порівняно з довоєнними парадами», – йдеться у повідомленні.

З 30 одиниць, представлених на параді, понад дві третини було отримано з військових академій, молодіжних та ветеранських груп. На параді також були присутні групи внутрішньої безпеки та служби екстреної допомоги. Загалом взяли участь 9 тисяч курсантів, ветеранів та військовослужбовців. Це більше, ніж 8 тисяч 2023 року, але менше, ніж 2021 року (11 тисяч).

За даними британської розвідки, хоча на параді було представлено 61 військову машину, була відсутня важка бронетехніка або гусенична військова техніка. Церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад, був єдиним присутнім основним бойовим танком. Це контрастує з московським парадом 2020 року, у якому брало участь 20 основних бойових танків.

«З огляду на значні втрати російського особового складу та техніки внаслідок війни в Україні, Росія позбавлена можливості використовувати паради для демонстрації військової сили», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, у Москві 9 травня проходив парад Перемоги. За інформацією телеграм-каналу Пул №3, до Росії приїхали президенти дев'ятьох країн.

Зазначимо, Кремль подарував учасникам параду у Москві моделі літаків, з яких убиває українців.

Нагадаємо, російська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через «загрозу безпеці». Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва, пишуть росЗМІ. Вона пояснила рішення «загрозами громадській безпеці». Замість традиційної ходи з портретами родичів-військових часів Другої світової війни, пропонується розміщувати їх на громадському транспорті.