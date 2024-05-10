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Припинення військової допомоги Ізраїлю. Кемерон зробив заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Припинення військової допомоги Ізраїлю. Кемерон зробив заяву
Кемерон пояснив, що британська система експорту відрізняється від американської.
фото з відкритих джерел

У Британії немає державних поставок зброї до Ізраїлю, є низка ліцензій

Велика Британія не буде повторювати обіцянку Білого дому припинити експорт деяких видів озброєнь до Ізраїлю, якщо буде масштабне вторгнення в місто Рафах. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, пише Politico.

Виступаючи у четвер в Лондоні, він заявив, що Британія «не підтримає велику операцію в Рафаху, якщо не буде дуже чіткого плану, як захистити людей і врятувати їхні життя».

«Ми не бачили такого плану, тому за цих обставин ми не підтримали б велику операцію в Рафаху», – сказав Кемерон.

Водночас, за його словами, існує різниця між поставками зброї із США та Великої Британії, адже британський уряд видає індивідуальні ліцензії компаніям, які хочуть експортувати зброю за кордон.

«США є великим державним постачальником зброї до Ізраїлю. У нас немає державних поставок зброї до Ізраїлю. У нас є низка ліцензій, і я думаю, що наш оборонний експорт до Ізраїлю становить значно менше одного відсотка від їхнього загального обсягу. Це велика різниця», – пояснив Кемерон.

Міністр додав, що буде «дуже уважно» дотримуватися «суворої» процедури експорту озброєнь у Великій Британії.

На запитання, чи не помилився президент США Байден, коли висунув такі умови Ізраїлю, Девід Кемерон відповів, що Ізраїль глибоко залучений у стратегічні питання.

«Вони глибоко залучені в стратегічні і тактичні розмови, які ведуть ізраїльтяни про те, як вони переслідують цей конфлікт. У нас є вплив, у нас є агентура, у нас є дуже відверті розмови з ізраїльтянами, але ми не в такому ж становищі», – сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати зупинять постачання бомб та іншого озброєння Ізраїлю, якщо ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу віддасть наказ про масштабне вторгнення в місто Рафах.

Раніше повідомлялося, що США призупинили постачання зброї Ізраїлю, що викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Причин цього рішення вони не знають, Адміністрація президента Джо Байдена поки відмовилася від коментарів.

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Теги: міністр Ізраїль експорт Девід Кемерон Велика Британія

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