Однажды фотограф Бен Ламберти сделал спонтанное фото целующейся пары, и ему это так понравилось, что в итоге появилась целая серия, которую позже опубликовал немецкий журнал Zeit Magazin.

Страстные фото дополнялись строчками из известных песен, например All you need is love.

Джерело: BigPicture