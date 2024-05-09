Пентагон та SpaceX придумали, як припинити використання Starlink росіянами

В Росії продають термінали Starlink, оформлені на громадян європейських країн, де технологія ліцензована

Цього тижня росіяни вже почали скаржитися на проблеми із підключенням до супутникового інтернету

Представники США та компанії SpaceX навчилися боротися з несанкціонованим використанням терміналів Starlink окупантами. Про це заявив помічник міністра оборони США з космічної політики Джон Пламб, повідомляє Bloomberg.

«США беруть активну участь у роботі з урядом України та SpaceX над протидією незаконному використанню Росією терміналів Starlink», – підкреслив чиновник.

За словами Пламба, США успішно протидіють використанню Росією терміналів. Він також висловив переконання, що країна-агресорка продовжить шукати способи використання Starlink та інших комерційних систем зв'язку.

«Хоча це, як і раніше, буде проблемою, я думаю, що ми осмислили її і знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною», – повідомив помічник міністра. Він не уточнив, яка тактика, методи або процедури використовуються, щоб перешкодити використанню Росією терміналів зв'язку.

Видання пише, що термінали Starlink можна купити в Росії – продавці зазначають, що вони працюють через передплату, оформлену на ім'я жителів європейських країн, де технологія ліцензована. Зазначається, що зв'язок працює в прикордонних районах з Україною і на захоплених територіях, але не в центральній частині Росії.

Bloomberg також повідомляє, що цього тижня багато російських користувачів скаржилися на безпрецедентні проблеми з підключенням. «У Telegram один із продавців рекомендував перейти на дорожчий глобальний тарифний план», – пише видання.

Сенаторка-демократка Елізабет Воррен цього тижня закликала Пентагон обмежити використання Starlink у Росії. Вона наголосила, що це становить серйозну загрозу національній безпеці США та їхніх союзників.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що росіяни найближчим часом будуть «максимально обмежені» у використанні у прифронтових зонах терміналів супутникового зв'язку Starlink. Він зауважив, що застосування старлінків ворогом не є масовим, адже обладнання РФ купує через треті країни.